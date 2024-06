Inda: «Salvo Valdano no he visto a jugadores de fútbol que les rule la cabeza tan bien como a Mbappé»

Eduardo Inda se pronunció sobre la polémica de la semana en la que se vio envuelto voluntariamente Kylian Mbappé. El delantero de Francia mostró sus ganas de que el pueblo galo acuda a las urnas para evitar el avance de Marine Le Pen y su partido de ultraderecha en unas palabras que han levantado muchos comentarios.

El director de OKDIARIO quiso valorar que «es un escándalo (la cabeza de Mbappé). Salvo Jorge Valdano no he visto jugadores de fútbol que le rule la cabeza tan bien como a Kylian». Inda valoró que el jugador «ha salido mejor de lo que parecía» y gran parte de culpa lo tiene «lo bien que habla Mbappé. La forma en que habla es muchas veces mejor de lo que juega al fútbol».

El periodista añadió en El Chiringuito de Jugones más apuntes sobre Mbappé. «Un jugador tiene la misma libertad de expresión que el resto de las ciudadanos, aunque yo creo que un jugador no se debe meter en temas políticos. El señor Mbappé juega para el que vota a Le Pen, para el que vota a Macron y otros partidos políticos», dijo Inda.

«Yo nunca votaría a Le Pen, pero creo que es un error de Mbappé, es ponerte en contra de la gente gratuitamente. Coincido con muchas de las cosas que ha dicho, pero le recomendaría que no saliera al quite de ciertas opciones. No me extrañaría que esas declaraciones estuvieran sugeridas por Macron», añadió el director de OKDIARIO sobre las palabras de Mbappé.

Finalmente, Eduardo Inda hizo una reflexión sobre lo acontecido con Mbappé y su futuro en España: «La libertad de expresión no existió en este país durante 40 años y es lo más bendito del ser humano. Como socio del Real Madrid hubiera preferido que no se metiera en este lío, pero tiene libertad de expresión para hacer lo que quiera».