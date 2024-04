Impresionante: Mbappé se inventa la jugada del año con un brutal regate, un caño y asistencia

Kylian Mbappé, con dos goles y asistencia, lideró al Paris Saint-Germain en su victoria contra el Lorient, por 1-4, para acariciar una Ligue 1 que los de Luis Enrique ya tienen en su mano. La estrella francesa anotó el 2-0, el 1-4 y se inventó una jugada bestial con un regate escandaloso para servirle a Dembélé el tercero, que sentenció el choque.

Los aficionados del Real Madrid ya saben que Kylian Mbappé es una estrella mundial y un jugador diferencial. Pero cada vez que lo ven jugar en la Ligue 1 o en la Champions League con el cuadro parisino comprueban que todo eso es cierto. La estrella gala volvió a dejar este miércoles destellos de su inmensa calidad liderando al PSG hacia el título liguero en casa del Lorient.

Corría el minuto 58 de partido, el PSG ganaba en casa del Lorient por 0-2 y acariciaba la Ligue 1. Mbappé recibió un balón largo en banda izquierda que recibió muy cerca de la línea de fondo defendido por un defensa rival. Kylian estaba decidido a salir airoso de esa jugada, y así fue. Se inventó un regate escandaloso, pisando la pelota, intentando una pequeña bicicleta y moviendo la pelota entre sus pies. La estrella francesa terminó tirándole un caño a su rival, se internó en el área y le sirvió el gol en bandeja a Dembélé para anotar el 1-3. El galo había dejado sobre el verde una de las jugadas del año.

Ese regate no existía hasta que se lo ha inventado Mbappé 🤯💥 Pura FANTASÍA para asistir a Dembélé✨ Sigue el partido y la Ligue 1 en los canales de @Eurosport_ES disponibles en DAZNpic.twitter.com/y2RSUJjqOM — DAZN España (@DAZN_ES) April 24, 2024

Kylian Mbappé, que fue titular en la jornada 29 de la Ligue 1, donde el PSG quería sentenciar el campeonato francés en casa del Lorient, también anotó el 2-0. El primero de la tarde lo hizo Dembélé y el segundo lo anotó la estrella gala tras rematar en el corazón del área una pelota con el tacón casi de espaldas. El definitivo 1-4 también lo firmó un Mbappé desatado con un disparo desde la frontal del área directo al fondo de la red.

El mote de Mbappé

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido contra el Lorient. En su comparecencia ante los medios, Luis Enrique desveló de forma totalmente involuntaria el apodo por el que se le conoce a Mbappé dentro del vestuario parisino. «Te acabas de cargar un récord. Era la primera rueda de prensa en la que nadie me preguntaba por ‘Kiki’ y vas y fastidias el récord…» respondió irónicamente el gijonés cuando le preguntaron por qué el de Bondy pasa tanto tiempo en el banquillo en las últimas fechas si para Luis Enrique es «el mejor del mundo».

Luis Enrique también se refirió a si ganar la Liga ya le facilitaría preparar la eliminatoria ante el Dortmund. «No, no creo. Ojalá ganemos mañana la Ligue 1 y ojalá sea con una victoria nuestra. Hay que seguir, aun ganando, con los jugadores en forma y hay que seguir con el equipo concentrado. No es que ganes la liga y desconectes. Si desconectas es difícil volver a conectar. Da igual cuándo ganemos el título. El equipo seguirá compitiendo en la Ligue 1», ha zanjado el ex entrenador del FC Barcelona y ex seleccionador español.