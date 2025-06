La IA predice otra remontada del Real Madrid… ¡en la final del Mundial de Clubes!

La Inteligencia Artificial (IA) ha realizado su pronóstico para la final del Mundial de Clubes 2025 y, como no, el Real Madrid es protagonista. Según la predicción, el club blanco se alzará con el título tras vencer al Paris Saint-Germain (PSG) en un partido que, acorde con la IA, será uno de los más emocionantes de la temporada. El duelo se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en las afueras de Nueva York, ante más de 80.000 espectadores, el domingo 13 de julio de 2025 a las 21:00 (hora española).

El análisis de la IA prevé un inicio de partido vibrante, con el Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, adelantándose pronto gracias a un tanto de Vinicius en el minuto 11, lo que desatará la alegría entre los seguidores madridistas desplazados a Estados Unidos. No obstante, el PSG responderá rápidamente: Ousmane Dembélé igualará el marcador en el minuto 22, demostrando su gran nivel en 2025. La primera parte continuará con mucha intensidad y, justo antes del descanso, Fabián Ruiz pondrá por delante al cuadro parisino, dejando el marcador 2-1 y generando incertidumbre en el banquillo blanco.

En la segunda parte, el Real Madrid reaccionará y buscará el empate, que llegará en el minuto 62. Gracias a la ley del ex. Kylian Mbappé volverá a igualar el marcador, casi un año después de haber dejado huella en París al firmar su contrato con el cuadro blanco y romper los corazones de la afición parisina. El empate mantendrá la tensión hasta el final y, cuando todo apuntará a la prórroga, el francés volverá a marcar ser el verdugo del PSG.

Según la IA, en el minuto 89, Kylian Mbappé dará el zapatazo final, ofreciendo así el ‘primer’ Mundial de Clubes de la historia al Real Madrid y el primer título bajo la era de Xabi Alonso. Un guion perfecto, que pone en valor las remontadas pasadas vividas en el Santiago Bernabéu. Ésta vez, con el «american touch». Para el PSG, la derrota supondría un golpe duro tras conquistar la Champions League.

