Un hombre perpetra una estafa de más de 100.000 euros a 50 aficionados del Real Madrid

Más de 50 aficionados del Real Madrid han denunciado una presunta estafa que asciende ya a más de 100.000 euros por parte de un hombre identificado como P.M.C. Este presunto estafador se ganaba la confianza de los aficionados a través del boca a boca o de grupos de Whatsapp y ofrecía entradas para acudir al Santiago Bernabéu, abonos para toda la temporada e incluso viajes a través de una presunta Peña madridista situada en un pueblo de Barcelona.

Varios aficionados, e incluso socios, del Real Madrid han denunciado una presunta estafa que han sufrido durante los últimos meses. Ese número de afectados ya supera los 50 aficionados, pero no paran de conocerse nuevas víctimas. El presunto estafador hacía creer que tenía una supuesta Peña madridista y hacía creer a los perjudicados que tenía muchos contactos para mover entradas y abonos.

OKDIARIO ha podido hablar con varios de los aficionados damnificados que han dado su versión y que ya ha puesto en manos de sus abogados esta presunta estafa: «Mi caso empezó en enero, pero ya conocía la existencia de este chico desde hace bastante a través de un amigo. Queríamos ir a un partido del Real Madrid en el Bernabéu y era complicado conseguir entradas. El estafador dijo que tenía abonos para dicho partido y éramos un grupo de once personas para ir juntos. Las entradas no llegaron, pedimos el dinero de vuelta y se hacía el tonto. Dejó de contestar y a veces contestaba para decir que de esa semana no pasaba. A mí, en concreto, me ha robado solamente 70 euros, pero a mis amigos algunos 100, otros 300 euros y a otros mucho más», asevera.

El asunto ya está denunciado y a raíz de las primeras denuncias han ido saliendo muchos más casos. El número de afectados ya supera las 50 personas y la cantidad estafada ya asciende a más de 100.000 euros. Este presunto estafador, cuyo nombre y teléfono personal conocen perfectamente los afectados, vendía abonos de temporada, organizaba viajes a través de una supuesta peña y ofrecía entradas para acudir a partidos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El estafador amenazaba a sus víctimas

El presunto estafador, identificado por P.M.C, amenazaba por privado de forma violenta y agresiva cuando los afectados le decían que le iban a denunciar por no devolverle el dinero al no recibir las entradas. Y lo hacía de manera agresiva: «No te preocupes que el dinero lo vas a tener. Te has confundido pero bien. Me cago en tus m…, hijo de la gran p…. Y cuando quieras, quedamos mano a mano, cuchillo a cuchillo, como quieras. Y ahora le pasas los audios a la Policía sinvergüenza. Ya te engancharé».

El presunto estafador era presidente de una supuesta Peña madridista en un pueblo de Barcelona e hizo creer a las víctimas que tenía muchos contactos para mover ciertos hilos. La supuesta Peña nadie la conocía exactamente o no se sabía si existía realmente. A la mayoría de los afectados, les cobraba para pertenecer a la peña, se ganaba su confianza, les ofrecía entradas y abonos y metía prisas jugando con la ansiedad del aficionado para acudir al Bernabéu. Posteriormente, las entradas y/o abonos no llegaban a las manos de los aficionados.

De los más de 50 afectados, hay personas por toda la Península. Cuando recibía el dinero, las entradas o abonos no llegaban. Primero se hacía el tonto, luego desaparecía e incluso posteriormente bloqueaba a los contactos que le seguían insistiendo. Siguen saliendo afectados y la suma de dinero estafado sigue aumentando.