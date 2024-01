La historia hace campeón al Real Madrid

El Real Madrid consiguió una victoria más sufrida de lo esperado ante el Mallorca en el Bernabéu y se hizo con el título honorífico de campeón de invierno al sumar 48 puntos y cerrar una primera vuelta casi perfecta. Los de Ancelotti han firmado el segundo mejor registro de la historia del club blanco, solo superado por los 49 puntos de la temporada 1996-1997 con Fabio Capello en el banquillo (aunque aquella Liga tenía 42 jornadas, no 38) y el mismo puntaje se consiguió también en el curso 2011-2012 con el portugués José Mourinho a los mandos. En ambas temporadas, por cierto, el club de Concha Espina acabó proclamándose campeón de Liga.

Sin embargo, por muy buenos que sean los números a estas alturas de temporada, existen precedentes no tan optimistas que invitan a no relajarse en la segunda vuelta. Además, hay que tener en cuenta que los 48 puntos en la primera vuelta es una gran estadística pero no ha servido para distanciarse del segundo clasificado. El Girona, con la victoria de ayer, sigue colíder empatado con los de Ancelotti, aunque sí ha permitido a los blancos alejar en la clasificación a rivales, a priori, directos por el título como el Barcelona o el Atlético de Madrid.

No obstante, en la temporada 2014-2015 con el técnico italiano también en el banquillo el Real Madrid realizó una primera vuelta clavada a la de este curso. Consiguió 48 puntos e incluso consiguió el Mundial de Clubes desarrollando un juego brillante durante la primera parte del año pero el equipo experimentó una caída en su rendimiento a partir del mes de enero que le alejó de los títulos en los meses cruciales de la temporada. De hecho, si analizamos todos los años en los que Ancelotti ha estado al frente del equipo, la plantilla blanca suele sumar más puntos en la primera vuelta que en la segunda.

La historia, a favor de los blancos

Aun así, la historia avala al Real Madrid de forma contundente. El club merengue ha sido, con la de ayer, campeón de invierno en 37 ocasiones y en 25 de las 36 anteriores acabó consiguiendo el título de Liga. Solo existen dos precedentes en el siglo XXI en los que el Madrid desaprovechó el título honorífico de la primera vuelta. La primera fue en la temporada 01/02 en la que el Valencia acabó haciéndose con el título y la segunda la antes mencionada del curso 2014-20215 en la que el Barcelona remontó en la parte final del campeonato y cantó el alirón. Pero no es lo normal, de hecho, seis de los últimos siete campeones de invierno consiguieron ganar el torneo.

Además, existe un dato para el optimismo basado en la mejoría defensiva del equipo. A pesar de las numerosas e importantes bajas en defensa, el Madrid solo ha recibido once goles en esta primera vuelta. Es, con bastante diferencia, la mejor primera parte de la temporada en lo que este aspecto se refiere de la historia blanca con el mérito añadido de haber perdido desde el inicio del curso al mejor portero del mundo y a uno de los mejores centrales. Por tanto, existen motivos para el optimismo pero la plantilla no debe olvidar los escasos precedentes en los que ser campeón de invierno solo quedó como una mera estadística y no fructificó en el título liguero.