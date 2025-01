Hezonja descifra su espectacular triple: «Cuando todos se relajan en verano yo ensayo estas cosas»

Mario Hezonja, con un triple descomunal sobre la bocina, le dio al Real Madrid una apretada y sufrida victoria ante Baskonia en la jornada 22 de la Euroliga en el Movistar Arena. El jugador croata atendió a los medios de comunicación a la finalización del partido y con la adrenalina a tope analizó la victoria y descifró la clave de su gran canasta ganadora.

«Como esto ya nos ha pasado, hemos aprendido muchas cosas. Por fin la suerte nos ha acompañado un poco. Pero no hay que pensar mucho sobre este partido. Porque primero yo he estado mal en la aportación defensiva. Siempre tenía mala posesión y siempre me han cogido rebote. Y cuando teníamos el partido cerrado, otra vez, rebote y nos meten triple. Cuando haces cagadas así no puedes esperar que vas a ganar. Gracias a Dios hemos ganado y seguimos aprendiendo. Y por supuesto hay que seguir mejorando nuestro juego porque esto de hoy no puede pasarnos en defensa si quiere llegamos lejos», comenzó señalando de manera autocrítica el jugador del Real Madrid tras la gran victoria blanca.

«Ha sonado la bocina… y estoy empezando mi carrera de mandarinas como Sergio Llull (risas). Por fin me entra una como a él cada día. Seguimos, no hay que pensar mucho sobre esto. Gracias a Dios hemos ganado», valoró Mario Hezonja en zona mixta.

«La tiras (sobre que se le pasó por la cabeza). Porque cuando toda la gente se está relajando en verano, yo estoy haciendo estas cosas. No tiras así, como un tiro loco, pero estás entrenando y mejorando. Y vives por esos momentos. Te dedicas toda la vida haciendo esto. Y cuando la metes te dicen que eres muy bueno. Pero si la fallas eres un paquete. Y no te puedes venir abajo cuando fallas ni venir arriba. Solamente me importa que ha ganado mi equipo, porque de verdad que hemos jugado muy mal», valoró el jugador madridista.