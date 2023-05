Hartos de Hazard.

El Real Madrid está harto de Eden Hazard. El club blanco quiere que salga este mismo verano, a pesar de que le resta un año de contrato. En el club están dispuestos a poner de su parte para que una vez finalice la presente temporada haga las maletas en busca de nuevas aventuras. Carlo Ancelotti no cuenta con él y se esfuerza en dejarlo claro en cada comparecencia de prensa, tal y como sucedió antes del duelo contra el Sevilla.

Ancelotti, que no tiene relación con el jugador, dejó claro en rueda de prensa cual es el escenario con Hazard en estos momentos. «Lo que necesita Eden para el año que viene lo hablaré con él, pero no aquí. Tiene contrato y se presupone que se queda aquí. Si no está contento, tiene que pedir una salida y si está contento, se queda», explicó el italiano.

La realidad es que en el club están cansados de Hazard y, sobre todo, de su cambio de idea. Antes del Mundial entendía que podía salir este mismo verano si el club lo estimaba oportuno. Ancelotti no cuenta con él y parece que la situación no va a cambiar lo más mínimo. Ahora, la idea del jugador es cumplir su contrato, aunque el entrenador italiano preferiría no tener que verlo el próximo año en el banquillo.

En el Real Madrid quieren hablar con Hazard cuando termine la temporada para intentar tomar una solución, aunque en estos momentos son plenamente conscientes dentro del club de que va a ser muy complicado que puedan hacerle cambiar de opinión. El belga está decidido a cumplir su contrato, aunque deportivamente ya no cuente para nadie.

Ancelotti no cuenta con él y el club le ha perdido toda la fe. Contra el Sevilla, en un partido donde Ancelotti sólo tiene tres delanteros, hay serias dudas de que vaya a ser titular. El italiano tuvo tres oportunidades para confirmarlo en rueda de prensa y no quiso hacerlo. Incluso, no se puede descartar que el canterano Álvaro Rodríguez parta por delante.

El heredero de Mariano

En el Real Madrid también hay malestar con Hazard por su no presencia en Valencia. Tras entrenar con absoluta normalidad, dijo que tenía unas pequeñas molestias que le dejaron fuera de la convocatoria. En el club dudan del alcance real de esa dolencia.

A pesar de esta situación, en el Real Madrid nadie echará a Hazard. Si quiere cumplir su contrato lo cumplirá y el club se lo respetará, aunque ambas partes son conscientes de que desempeñará un papel irrelevante y los minutos que tendrá durante el curso serán mínimos. Este verano se va Mariano y, si nada cambia, el belga será su heredero.