Guerra fría entre Ancelotti y Hazard

La relación entre Eden Hazard y Carlo Ancelotti es simplemente profesional. El jugador belga y el entrenador italiano prácticamente no se dirigen la palabra. No hay relación. El entrenador es con el único jugador del equipo con el que mantiene frialdad máxima. Entre ellos no hay tensión, pero en su día a día el cruce de palabras entre ambos es escaso, por no decir que nulo.

Hazard siente que Ancelotti no le ha dado las oportunidades que esperaba. Según su criterio, ha trabajado para tratar de convencer al italiano de tener más minutos, pero no ha surtido el efecto esperado. El italiano, lejos de contar con él de manera habitual, ha ido relegándole a un papel totalmente secundario. La última vez que jugó fue el 3 de enero de 2023, en el duelo que enfrentó a Cacereño y Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Después, ha estado en seis partidos sentado en el banquillo y en otros tantos ha estado en la enfermería por diferentes dolencias.

En este momento, Hazard está fuera de la dinámica del equipo. Entrena y trabaja en Valdebebas con profesionalidad, pero no cuenta para Ancelotti. Hasta el momento tan sólo ha jugado 296 minutos repartidos en siete duelos y parece complicado que sume mucho más protagonismo en lo que resta de temporada. Ni él está por la labor ni el entrenador italiano cuenta con sus aportaciones.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ya reveló en el mes de octubre que la relación entre ambos no era la mejor. «Sí, hay un jugador que no se habla con Ancelotti. Es difícil no hablarse con Ancelotti porque es un tipo afable. Es difícil llevarse mal con él porque es encantador. En cualquier caso, el señor Ancelotti ha ganado más Champions que nadie. Ha ganado cuatro como entrenador y el segundo es Zidane. No se habla con un jugador que es el que creo que menos ha jugado, que va a pasar sin pena ni gloria. Me refiero a Eden Hazard», dijo en El Chiringuito de Mega.

A día de hoy, la relación entre Carletto y Hazard es la misma. A pesar de los esfuerzos que Ancelotti y su cuerpo técnico han hecho durante la temporada pasada y en el inicio de esta por recuperar al belga, el técnico italiano ha desistido definitivamente en su intento y cree que el belga es un caso perdido para él y para el Real Madrid. Un jugador amortizado que nunca cumplió ni la mitad de las expectativas que generó su fichaje. Por eso le ha condenado al último lugar de la rotación.

Una salida en verano

Esta situación sólo conduce a una salida el próximo verano. Hazard dejó claro al club que por su situación familiar no iba a salir en el mercado de invierno, pero diferente es lo que sucederá en verano. Con contrato hasta 2024, la intención del club es que salga en verano. El jugador no pondrá grandes problemas, aunque ahora tiene que aparecer un equipo que requiera sus servicios. En la élite tiene pocas novias, mientras que el mercado saudí, siguiendo el camino de otros como Cristiano Ronaldo, es una posibilidad.

Mientras, Ancelotti observa esta situación entendiendo que Hazard ya es irrecuperable. Por ello, cuenta lo justo con su presencia en los partidos. De hecho, por delante en estos momentos pone a canteranos como Álvaro Rodríguez o Sergio Arribas.