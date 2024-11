La gran misión de Ancelotti: recuperar un vestuario a la deriva

El vestuario del Real Madrid está tocado. Muy tocado. Nadie dentro de la caseta madridista quiere hacer la cama a Ancelotti ni nada por el estilo, pero la sensación es que el mensaje del italiano no es capaz de llegar a unos futbolistas que están perdidos y muy lejos de su nivel. De esto es plenamente consciente el italiano, quien tiene por delante la complicada misión de recuperar a una plantilla cuyas constantes vitales no son las adecuadas en estos momentos de la temporada.

La sensación es que el vestuario se le ha ido a Ancelotti y lo peor es que hay pocas opciones para pensar que esto puede cambiar a corto plazo. El equipo no ha sido capaz de encontrar su mejor fútbol en ningún momento de la temporada. El italiano tiene el reto de recuperar el pulso de una plantilla a la deriva.

La gran mayoría de la plantilla está con un Ancelotti con el que han ganado todo en estas dos primeras temporadas. Los pesos pesados quieren que el italiano siga siendo el capitán de la nave madridista, pero las cosas no salen. El partido contra el Milan fue el mejor ejemplo. En este encuentro los blancos estuvieron muy lejos de su nivel y, lo que es más preocupante, mostraron una vez más una falta de actitud en momentos claves como en el segundo gol que confirman que el trabajo que tiene el entrenador por delante es más que complicado.

«El vestuario es sano. Ahora hay mucha crítica a la actitud y a los entrenamientos. Lo que opine la crítica hay que aceptarlo, pero tenemos que estar seguros de la realidad y es que no lo estamos haciendo bien y queremos hacerlo mejor porque así es muy complicado llegar al final de la temporada. Hay que arreglar cosas y defender mejor porque ahí está la clave. Tengo que pensar en buscar soluciones para tener un equipo más equilibrado y sólido, pero sin volverme loco al cambiar. Algunos detalles tácticos pueden cambiar las cosas», aseguraba Ancelotti tras el encuentro, pero también es cierto que la paciencia no es infinita y deben reaccionar cuanto antes.

De hecho, si el Real Madrid no es capaz de ganar a Osasuna en el Santiago Bernabéu el próximo sábado, el club se podría ver abocado a tomar daciones. Los jugadores no quieren dejar caer a Ancelotti y para ello también deben tratar de reencontrarse con su mejor versión.

Güler y Endrick, otra situación

Arda Güler es de los pocos jugadores que no terminan de casar con Ancelotti. El italiano no le está dando el protagonismo que cree que se merece y la entidad madridista ya sabe que quiere salir en el mercado invernal si no cambia la situación, algo que no pasará.

Endrick, en su primera temporada, también está teniendo muy complicado encontrar los minutos. Su situación es diferente a la de Güler y le piden calma desde el club, pero el brasileño también está convencido de que podría tener más minutos.