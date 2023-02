Gil Manzano expulsó a Correa por un codazo a Rüdiger

Ángel Correa vio la tarjeta roja directa por una agresión a Rüdiger. El delantero argentino, que había entrado en el descanso por Barrios, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 65 de partido después de que Gil Manzano se mostrara tajante y firme con su decisión enseñándole el camino de vestuarios.

¡¡Tarjeta roja a Correa por codazo a Rüdiger!! ¿Qué os parece la acción?#ElDerbiEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/8RooaEqra9 — DAZN España (@DAZN_ES) February 25, 2023

Tan solo habían pasado 20 minutos de la segunda parte cuando, en un saque de banda a favor del Atlético de Madrid, Correa le asestó un codazo en la boca del estómago al central alemán. El colegiado no dudó en su decisión y decidió expulsarle. No obstante, mientras Jaime Latre, árbitro en el VAR, estudiaba la acción, el Cholo Simeone comunicaba al delantero argentino que no se retirara del terreno de juego. Finalmente, el ’10’ del Atlético fue expulsado y el equipo rojiblanco se quedó con un jugador menos.