Los frases de Santiago Bernabéu que están de moda en 2022

Este jueves 2 de junio se cumplen 44 años del fallecimiento de un Santiago Bernabéu que sigue estando presente en el pensamiento de todos los madridistas. Principalmente porque fue el que creó un club de leyenda y también porque sus frases siguen estando presentes pasado casi medio siglo después de su muerte.

El Real Madrid también ha querido honrar la figura del legendario presidente con la publicación de un vídeo repasando sus mejores momentos. Entre ellos destaca la creación del nuevo Bernabéu, el fichaje de Di Stéfano o las numerosos títulos conquistado por una entidad que dio un salto cualitativo bajo su mandato.

🌟 Santiago Bernabéu fue jugador, entrenador, y presidente, que sigue siendo un pilar en la historia del Real Madrid.#RealMadrid pic.twitter.com/huLixfp4Ry — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 2, 2022

Las frases de Santiago Bernabéu

1- «No hay jugadores jóvenes y viejos. Hay buenos y malos».

2- «Al ser España un país de envidiosos, todos nuestros males vienen de haber sido tantas veces campeones».

3- «El Real Madrid es popular de pueblo. Es más: es el equipo del pueblo».

4- «El Real Madrid no puede contratar jugadores por los que piden diez millones de pesetas. Por ese camino desaparecería el club».

5- «Al Madrid se le ataca fuera y dentro de los campos como se ataca a club ni equipo alguno en nuestro fútbol».

6- «Me impresionan los que dicen que el Real Madrid no juega bien. Y esto, además, me tiene atónito, que es una palabra que no comprendo y que no sé si se escribe con hache o sin hache».

7- «Ya nos dan por muertos. El otro día leí: adiós Madrid. Es increíble. Pero si quiere apuntarse un tanto, diga que levantaremos cabeza».