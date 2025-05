Fran García se gana el futuro.

Para Fran García no existen los partidos amistosos. El canterano es uno de esos futbolistas que, en el Real Madrid, deben demostrar cada día que merecen un lugar en la plantilla. Y lo ha hecho con creces esta temporada, en la que ya suma 29 partidos. En el Ramón Sánchez-Pizjuán disputará el número 30, un encuentro con valor simbólico, pues confirma que tiene sitio en el equipo que, a partir del 26 de mayo, dirigirá Xabi Alonso.

El club trabaja en el fichaje de Álvaro Carreras para reforzar el lateral izquierdo, pero en caso de concretarse, el damnificado no sería Fran García. El señalado sería Ferland Mendy, que no entra en los planes del nuevo entrenador. A pesar de haber renovado su contrato hasta 2028 el pasado mes de junio, la idea del club es buscarle una salida, algo que no será fácil dado su escaso mercado.

Fran García, por su parte, continuará en el Real Madrid y luchará por consolidarse como dueño del carril izquierdo. Su proyección ofensiva y su despliegue físico encajan perfectamente con el estilo de Xabi Alonso, que valora mucho su perfil y cuenta con él para el futuro. El lateral ha demostrado que tiene peso en la plantilla y que su papel va más allá de lo que reflejan los minutos jugados.

Del gusto de Xabi

Carlo Ancelotti ha confiado en Fran porque siempre responde con entrega total. No negocia el esfuerzo y su actitud es siempre ascendente. En el club son conscientes de que debe pulir algunos aspectos defensivos, pero también saben que se trata de un futbolista comprometido, que suma en el vestuario y que está siempre disponible, juegue más o menos. Su mentalidad de equipo lo convierte en un activo valioso.

De cara a la próxima temporada, Fran estará bajo las órdenes de un Xabi Alonso que apuesta por laterales ofensivos. El técnico donostiarra suele utilizar esquemas con tres centrales y dos carrileros, un sistema en el que el canterano encaja perfectamente. Aunque se refuerce el lateral zurdo, Fran García puede estar tranquilo: tiene la confianza del club y del entrenador.