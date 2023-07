Florentino: «Con Arda Güler fortalecemos el presente y el futuro»

Florentino Pérez compareció públicamente en Valdebebas para presentar de manera oficial a Arda Güler como nuevo jugador del Real Madrid, portando la nueva camiseta de la temporada 23/24, como ya sucediese con Bellingham y Joselu, y llevando el dorsal 24 a su espalda. El presidente de la entidad madridista posó con la joven perla turca tras adelantarse a otros grandes equipos de Europa, incluido el Barcelona.

Arda Güler llega al Real Madrid como una de las grandes promesas del fútbol mundial. El club blanco ha pagado 20 millones por él al Fenerbahce, un precio algo más elevado que la cláusula, más ocho millones en variables. Se ha adelantado a otros grandes equipos, ha convencido al jugador y ha fichado a una promesa, que a sus 18 años, hará la pretemporada con el primer equipo en Estados Unidos.

Florentino Pérez dio su habitual discurso, en este caso sobre Arda Güler, tras un emotivo vídeo de los mejores goles y jugadas de la joven perla turca con el Fenerbahce y con la selección de Turquía: «Es un día de gran ilusión para el madridismo. Hoy seguimos fortaleciendo el presente y el futuro del equipo. Un equipo que está logrando un ciclo ganador que ya es historia. Jugadores que están creciendo al lado de estas leyendas. Algunos ya han logrado todos los títulos posibles. Por eso es un día muy especial para nosotros, porque llega uno de esos jugadores que quieren triunfar en el mundo del fútbol y en el Real Madrid. Rechazando otras propuestas».

«Tu talento y tu trabajo te han traído al Real Madrid. Con apenas 18 años ya has llegado al mejor club del mundo. Has crecido viendo como se conseguían estos triunfos. Por encima de todo están los valores del club. Has visto desde pequeño como se conseguían esas Champions y esas remontadas. Estos valores te acompañarán en tu carrera y te ayudarán en todo lo que te propongas. Nunca olvidarás este día. Eres una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial», añadió el presidente del Real Madrid.

«Debutaste con un club amigo, como es el Fenerbahce, con 16 años, y llegas tras hacer una gran temporada. En Turquía están orgullosos de tí como uno de sus grandes embajadores. Tienes el mayor desafío de tu carrera. Te espera el Santiago Bernabéu, que te ayudarán a soportotar la presión de jugar en el Real Madrid. Eres ya un referente. Ahora comienzas a hacer realidad ese sueño», zanjó Florentino Pérez.