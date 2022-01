Figueroa Vázquez, especialista contra el Elche

Figueroa Vázquez volverá a pitar un partido entre el Elche y el Real Madrid. Será el tercer partido que arbitrará al conjunto madridista, que casualmente pitó los dos últimos enfrentamientos ante ambos la pasada temporada. Precisamente, ambos partidos estuvieron cargados de polémica por sus decisiones, pues en cada uno de ellos dejó sin señalar un penalti a favor de los blancos.

El árbitro únicamente ha pitado dos partidos a los madridistas a lo largo de su carrera en la élite de nuestro fútbol. Los dos se disputaron el pasado año y ambos estuvieron marcados por las decisiones adoptadas por el colegiado, que dejó dos penas máximas sin señalar en favor de los madridistas –bastante claras–, mientras que sí que pitó una en favor de los ilicitanos.

El Elche sacó un empate en el primero de esos encuentros. Los franjiverdes lograron un punto en el Martínez Valero, gracias a una infracción en el área no señalada sobre Benzema. Antes, eso sí, pitó otra de Carvajal bastante similar. El lateral agarró a un rival en el área y fue sancionado por ello con un penalti que transformaría Fidel. Aquel tanto igualaba el gol anterior de Modric. Sin embargo, minutos después, Figueroa se tragaba una acción similar cometida sobre Benzema, que habría permitido a los blancos llevarse los tres puntos.

Dos meses y medio después, ambos conjuntos se volvían a ver las caras, con Figueroa como actor principal. Entonces, el colegiado se comió otra acción cometida sobre Sergio Ramos. A la salida de un córner, el que fuera capitán de los madridistas era derribado, al sujetarle por el brazo. No fue sancionado y el defensa madridista se pronunció después señalando que no le «partió el brazo de milagro». Pese a la aparatosa y clara acción, no fue sancionada, aunque finalmente los madridistas se acabaron imponiendo por la mínima.

Esta vez, Figueroa Vázquez ha sido designado, de nuevo, para pitar un Elche-Real Madrid. Será en Copa del Rey, donde ambos conjuntos buscarán a partido único la clasificación para los cuartos de final de la competición del KO. Será el tercer encuentro que pite a los blancos, esperando los madridistas que esta vez no les perjudique.

El Madrid, maltratado por los árbitros

Cabe recordar que el Real Madrid ha sufrido en los últimos años un importante maltrato por el colectivo arbitral. Sin ir más lejos, durante el pasado año natural, el 2021, a los madridistas únicamente les señalaron dos penaltis a su favor. Los blancos sufrieron varias infracciones en el área contraria que no fueron señaladas. Una de ellas en aquel Real Madrid-Elche dirigido por Figueroa Vázquez.

Aún así, este 2022 ha comenzado mejor para los madridistas. En lo que va de año, los blancos han visto como a su favor se les han señalado en los cinco encuentros disputados en lo que va del nuevo año el mismo número de penaltis que en el pasado.

Ante el Valencia, en el último partido que jugaron de Liga, Benzema transformó una pena máxima cometida sobre Casemiro, repitiendo en la final de la Supercopa. Ante el Athletic, el francés provocó uno al disparar a puerta, impactando aquel balón en el codo de Yeray. Tras la consulta con el VAR, el colegiado, Soto Grado, decretó los once metros, algo que no hizo Figueroa Vázquez en los anteriores encuentros disputados frente al Elche.