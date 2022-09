Fernando Llorente se ofrece a jugar gratis para el Real Madrid

Fernando Llorente, ex delantero del Athletic, Juventus, Sevilla, Swansea, Tottenham, Nápoles, entre otros, se encuentra ahora fuera de los terrenos de juego, aunque por el momento no piensa en su retirada. En una entrevista, ha repasado parte de su carrera y ha reconocido su deseo por haber vestido en alguna ocasión la camiseta del Real Madrid. De hecho, ha lanzado un mensaje a la entidad madridista. «Me iría gratis para ser suplente de Benzema», ha dicho el delantero, de 37 años.

Fernando Llorente sonó en muchas ocasiones para el Real Madrid, pero la operación nunca llegó a producirse. El delantero, formado en la cantera del Athletic Club, pasó varios años en el conjunto bilbaíno, hasta que a los 28 años decidió marcharse para continuar fuera su carrera e iniciar un periplo que le llevaría a jugar en numerosos equipos europeos: Athletic, Juventus, Sevilla, Swansea, Tottenham, Nápoles, Udinese… Su última aventura fue en el Eibar, aunque ahora se encuentra sin equipo. Por ahora no piensa en la retirada, de hecho, sigue entrenando, a la espera de alguna novedad. «No sé qué pasará en el futuro. Tengo ganas de seguir, aunque lleve tres meses parado», dijo.

Llorente ha reconocido que se queda con la espina de no haber jugado en el Real Madrid, una operación que aseguró que nunca estuvo cerca de darse por diferentes circunstancias. «Siempre que el Real Madrid me quiso estuve con contrato en el Athletic Club, y bueno… el Athletic en ningún momento me quiso soltar ni el Madrid pagar mi cláusula en aquel momento», explicó Llorente a los micrófonos de El Larguero.

«Cuando ya la oportunidad estuvo ahí… la Juventus estuvo más rápida», añadió Llorente. «Me hubiese gustado vestir de blanco. Ahora mismo Real Madrid es el mejor equipo del mundo y es increíble lo que está haciendo en la Champions League. Siempre que llega lejos es capaz de ganarla», dijo. Además, el veterano delantero se mostró dispuesto a jugar incluso gratis en el conjunto blanco. «Si te llama mañana Carlo Ancelotti para ser suplente de Benzema… ¿Te irías gratis?», le preguntó Manu Carreño, a lo que Fernando Llorente respondió: «Por supuesto. Cómo no».