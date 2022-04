¡Feliz cumpleaños, Superliga!

Hace exactamente un año se anunció la creación de la Superliga. Fue un anunció que llegó por sorpresa pese a que el proyecto tenía ya muchos años de cocción intelectual y de reuniones tratando de conciliar voluntades. Se podía decir que la Superliga llegaba tras el fracaso en el intento de que la UEFA atendiese a las razones que le exponían los grandes clubes de Europa. Fue un anuncio con dudosa planificación y que quizás respondió al nuevo formato de la Champions League que estaba en vías de proponer la UEFA. Un formato que no respondía a las demandas de los clubes importantes y que trataba de hacer más grande el pastel dando la espalda al espectáculo.

Tras el anuncio ya todos sabemos lo que ocurrió. Reacciones en la calle promovidas por ola propia UEFA y organizaciones gubernamentales, amenazas de Ceferin y diversos políticos y la marcha atrás pública, que no contractual, de Atlético, Milan, Inter, City, Manchester United, Arsenal, Tottenhan y Chelsea. Los supervivientes, Real Madrid, Barça y Juventus, mientras lograban protección judicial para ellos mismos y para los nueve disidentes que seguían vinculados por contrato al macroproyecto.

Mientras Ceferin cargaba y amenazaba, los promotores de la Superliga empezaron a rediseñar el proyecto. Parecía claro que la parte comunicativa había sido mejorable y que el formato semicerrado debía flexibilizarse para encontrar más adeptos. En ello están y han estado en los últimos meses.

Un año después sólo el Inter de Milán está fuera debido a que no ha logrado, por el momento, convencer a sus sponsors de la conveniencia del proyecto. El resto pública o veladamente están aguardando a la resolución judicial que confirme que la UEFA actúa como un monopolio y que por tanto cualquier proyecto que pretenda competir con ella tiene toda la protección y legitimidad jurídica posible. Será en ese momento, el de la sentencia, y no antes cuando todo se ponga en marcha de nuevo. Como venimos apuntando las últimas semanas, la UEFA está acercándose a ciertas posturas de la Superliga aunque Ceferin no cese sus amenazas a Real Madrid, Barça y Juventus.

La Superliga tendrá lugar para sobrevivir ante la Premier League, una Superliga de facto, los clubes estado y el desenganche que parte de la población juvenil está teniendo con el fútbol. El objetivo es obtener más recursos ofreciendo más espectáculo y transparencia. Parece una cuestión de tiempo que se convierta en realidad.