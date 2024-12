Los expertos en realidad virtual opinan de Bernabéu Infinito: «Será una fuente de ingresos espectacular»

Florentino Pérez revolucionó en la Asamblea del Real Madrid la idea que los apasionados del deporte tienen de acudir a un evento deportivo. Presenciar un partido en primera persona dejará de ser exclusivo para unos pocos de aficionados de un equipo como ha sido hasta ahora y de hecho algunos clubes ya han puesto en marcha iniciativas muy similares a la que quiere promover el presidente blanco, que sigue siendo un pionero para el fútbol español a sus 77 años de edad. La realidad virtual y aumentada es su próximo desafío y lo ha llamado Bernabéu Infinito.

«Es el nombre perfecto», valora Alejandro Lucas en OKDIARIO, socio fundador de Astarna Sports, una empresa especialista en este tipo de tecnología aplicada al deporte y en recogida de datos de partidos reales para poder tratarlo y venderlo a equipos de fútbol. Las palabras de su discurso en la Asamblea ya han llegado a los expertos, que ya se hacen eco de la última innovación que Florentino quiere implantar en el Real Madrid, al que ha convertido en una marca mundial y quiere seguir potenciando con la tecnología más avanzada para continuar expandiéndose. «Me parece una fuente de ingresos espectacular», añade.

De hecho, este experto, que también trabaja en la empresa Ewya Space, nos cuenta que se han puesto varias veces en contacto con la Liga, pero que aunque demuestra «mucho interés o eso parece no se llega nunca a hacer nada». Lo que Alejandro Lucas y sus compañeros ofrecen al campeonato es lo siguiente: «Nosotros trabajamos con datos para poder dárselo a entrenadores de fútbol mediante sensores en cada jugador y poder analizar situaciones como por qué se ha producido un fuera de juego».

Siempre se ha encontrado con la negativa de la Liga, ya que «posiblemente quieren ver el éxito de otras para asegurarse e introducir» estas innovaciones, «aunque ellos mismo saben que es una tecnología muy interesante» y desconoce «lo que están pensando» después de que Florentino propusiera públicamente esta rompedora visión que cambia la concepción de ir a un recinto como el Santiago Bernabéu.

Florentino se propone el reto de la realidad virtual

Hace unas semanas llegaban unas imágenes de lo más impactantes desde Estados Unidos, donde un grupo de aficionados se reunió para, con unas gafas de realidad virtual, disfrutar de un encuentro del Liverpool en Anfield. La experiencia, vista en vídeo, ya era asombrosa.»En la NBA ya se está realizando y se vende virtualmente para ver los partidos en primera línea. En el fútbol americano lo mismo. Así que si o sí tendrá que llegar también en el fútbol europeo», asegura Giovanni Cetto a este periódico, CEO de Tworeality, empresa pionera de realidad virtual y aumentada fundada en 2010.

Este empresario ya sabe lo que es mandar la señal a un equipo de fútbol de primerísimo nivel, pues lo han probado con el AC Milan: «Es como si estuviera en el estadio en primera persona. Es una grabación a 360 grados, como un vídeo esférico». Cetto concuerda con el anterior protagonista, usuario de estas gafas, en que «aceptaría una oferta del Real Madrid para suministrarle esta tecnología». «Florentino lo conseguirá en un mes, un año… pero antes o después pasará. Así que mejor ser el pionero que uno del montón», opina.

Nuestro tercer experto, Luis, usuario de gafas de realidad virtual y director ejecutivo de tecnología en Virtual Zone, empresa que ofrece esta experiencia a grupos de personas en muchos sitios de España y a unos precios muy jugosos, uno de ellos precisamente al lado del Bernabéu, también se abona al plan de Florentino y su propuesta al gigante tecnológico Apple: «Si yo tengo por ejemplo las Apple Pro, que son unas gafas no exclusivas para el Real Madrid, sí que el club podría tener dentro su aplicación para ver los partidos y además las gafas me sirven para todo».

Con el precio como gran incógnita para desarrollar este avance, Luis tiene claro que los aficionados que no puedan desplazarse al estadio ni pagar una entrada consideraran la posibilidad de invertir en este utensilio para compaginar su pasión futbolística con sus otras aficiones. «Gráficos a máxima resolución, experiencia inmersiva, partidos a escala real… es como estar en el estadio», sentencia.

La batalla que le espera al Real Madrid con la Liga

Propuesta la iniciativa, a Florentino y al Real Madrid les tocará brear, no se sabe cuanto tiempo, con un cerrojo como la Liga. Así detalla Alejandro Lucas los pasos a seguir por el club blanco: «Lógicamente, se va a tener que pelear con la Liga para ver cómo se retransmite esto y a qué acuerdos llegan. Lo primero que yo haría es asegurarme de que el contenido se puede grabar y luego esa experiencia funciona bien y es óptima para el usuario».

«Bernabéu Infinito me parece un nombre perfecto porque puedes vender todas las butacas que quieras, hacer distintos planes de precios. Me parece una pasada y creo que el siguiente paso que se debería dar es hacer estas retransmisiones, no con cámaras dentro de los de los campos de fútbol, sino tratando los datos de los jugadores a tiempo real», concluye.