Los expertos alucinan con el calendario del Madrid: «Ya nadie se preocupa por la salud del jugador»

El Real Madrid acaba de comenzar la temporada más exigente de su historia. La temprana vuelta al ruedo, cuando hablamos de un curso que se alargará 11 meses para los blancos y en el que si todo va según lo previsto habrá algunos jugadores que llegarán a disputar más de 70 partidos, ha dejado boquiabiertos a especialistas de la salud en el fútbol. Estos no dan crédito a tal volumen de encuentros después del curso pasado, cuyo final no se alcanzó hasta el 14 de julio con la final de la Eurocopa para algunos.

Esta tendencia a engordar y engordar el calendario de encuentros no ha hecho otra cosa que reducir el número de entrenamientos, algo fundamental en la salud del futbolista y sobre todo en su crecimiento. Así lo explica José Luis San Martín, preparador físico del Real Madrid durante 37 años –ocho en el primer equipo–, que atiende a OKDIARIO para aclarar que «el jugador mejora entrenando, no jugando» partidos y más partidos.

«Si el jugador mejorara físicamente jugando… pues mira, se acabó. No habría más problemas. Pero no es así, necesita entrenamientos», responde al ser preguntado por su opinión acerca de las palabras de Carlo Ancelotti en su penúltima rueda de prensa en las que expresaba la intención del Real Madrid de dar vacaciones individualizadas y repartidas a sus jugadores durante la temporada para llegar en forma al tramo final.

«Me parece perfecto, claro. Algo hay que hacer, pero renunciamos a lo más importante. Los descansos son fundamentales. Hay que buscar alternativas, pero lo importante es que el jugador esté físicamente bien y entrene. No nos olvidemos de que el fútbol es el deporte más intenso a nivel muscular y articular del mundo. Se compite todas las semanas. Se hacen esfuerzos intensos en una superficie de 105 por 70 metros con una frecuencia cardíaca que está entre las 160 y 175 pulsaciones por minuto que se corren de 10 a 13 kilómetros por partido, lo que hace que al mes corran una o dos maratones…», desgrana.

Un mítico preparador físico del Madrid explica el plan

Todo este asunto se resume en una cuestión económica. A más contenido, más televisiones que quieran invertir en él y, por tanto, más meses de competición. Los grandes dirigentes han cambiado las reglas del juego y el profe San Martín tiene claro que «ya no se preocupa nadie de la salud del jugador».

«Hemos desperdiciado la pretemporada, que es básica y fundamental para el jugador porque tiene que hacer una serie de entrenamientos, sobre todo de volumen, de cantidad de trabajo. Y esos esfuerzos no se pueden hacer durante la temporada. Son esfuerzos largos, requieren recuperación y adaptación, asimilación del jugador. Y ahora, pues le damos un plan de 15 días para que supuestamente llegue en forma ya a jugar», argumenta.

Es por eso que considera que los clubes deben tener fe ciega en que los futbolistas respeten estrictamente todo lo que esté de su parte ante una presión tan asfixiante. «Se confía que los jugadores sean profesionales. El año pasado Pep Guardiola se quejó mucho –de esta situación–, pero no renuncia a los 40 o 50 kilos que se lleva», recuerda.

Y por último, cuestionado por la novedad que cada inicio de temporada implanta el Real Madrid en un entrenamiento del verano, en concreto Antonio Pintus, San Martín explicó el funcionamiento de esas máscaras que tanto llaman la atención y el objetivo del preparador italiano al colocársela a los jugadores. «Consiste en una máscara para en una distancia determinada ver la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno desde el punto de vista de la capacidad aeróbica», comienza explicando.

El motivo de las máscaras

«Al jugador se le marca una distancia y los datos objetivos se sacan de la frecuencia cardíaca y del consumo de oxígeno. La máscara te dice si el jugador necesita más entrenamiento corto e intenso o más largo y moderado. Pintus lo utiliza para hacer un control del jugador a nivel aeróbico. Es un test», insiste.

«Este es un test más específico, más investigado, pero lo que busca es eso, el volumen máximo del jugador, ver cómo está el jugador aeróbicamente. Es decir, a ver si necesita más resistencia o si necesita más velocidad», concluye. Antonio Pintus, figura clave del Real Madrid, explicó precisamente lo que cuenta José Luis San Martín a OKDIARIO: «Con estos test yo luego después individualizar el trabajo de carrera. Lo repetiremos en el mes de marzo porque para nosotros es importante porque puede ayudar a comprender si tenemos que seguir en el trabajo aeróbico y concentrarse sólo en el trabajo de sprint y aceleraciones».

Ya no hay marcha atrás. La temporada para el Real Madrid y el resto de equipos de España ha arrancado y el que se quede rezagado y no se suba al tren tendrá más problemas para coger la forma a medida que el curso vaya avanzando. Es un ritmo frenético que no perdona al que vaya una marcha por debajo.