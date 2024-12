Un ex jugador del Real Madrid se camufla para ir a ver un partido de la Copa de Francia

Raphael Varane acudió de incógnito a ver un partido de la Copa de Francia. El que fuera jugador del Real Madrid, retirado prematuramente por sus constantes lesiones, no dudó en ir a ver un encuentro del equipo en el que se formó, el Lens, el pasado fin de semana. El francés acudió ataviado con todo tipo de accesorios del equipo y se metió en medio de la grada del estadio Bollaert-Delelis para ver el encuentro copero que medía al Lens contra el PSG de Luis Enrique.

Varane se infiltró en la tribuna del estadio y, a pesar de llevar un gorro y una braga que le tapaba casi por completo el rostro, no pudo evitar que se le reconociera. El jugador fue captado por las cámaras tanto de televisión como de los aficionados, que no dudaron en fotografiarse con él durante el encuentro.

El partido, correspondiente a los treintaidosavos de final de la Copa de Francia, medía al Lens contra el PSG. El conjunto local estuvo a punto de dar la sorpresa ante el gigante galo, puesto que se adelantaron en el marcador en el minuto 66. Sin embargo, la reacción del conjunto parisino no pudo ser más rápida. Cuatro minutos después, Gonçalo Ramos empataba la contienda y, aunque los de Luis Enrique lo intentaron hasta el final, no pudieron llevarse el triunfo en los 90 minutos reglamentarios.

La eliminatoria, a partido único, se fue a los penaltis, donde el PSG se impondría por 3-4. Dos fallos del Lens en sus últimos lanzamientos les llevaron a la eliminación, clasificando para la siguiente ronda al equipo dirigido por el técnico asturiano. De esta forma, Varane no pudo disfrutar de un triunfo de su equipo ante el PSG, pero sí que lo hizo de un baño de masas ante los aficionados.

El ex jugador debutó con el Lens cuando era todavía un adolescente. Su rendimiento en el equipo le hizo fichar por el Real Madrid en la temporada 2011-12, cuando Mourinho era entrenador del conjunto blanco. Su llegada al Bernabéu fue por recomendación de Zinedine Zidane, al que había cautivado por su calidad mostrada con apenas 17 años.

Retour aux sources… N’essaye pas de leur expliquer, ils ne peuvent pas comprendre ❤️💛

Love football, the emotions. This is what it is all about !! pic.twitter.com/Jggi350WMM

