El esclarecedor mensaje de Bellingham tras su lesión: «Tal vez necesite un poco más de descanso…»

Jude Bellingham se perderá los próximos partidos del Real Madrid después de sufrir este viernes una lesión en su músculo delgado plantar de su pierna derecha durante el entrenamiento en Valdebebas. Horas después, el futbolista inglés ha querido expresar sus sentimientos a través de sus redes sociales.

«No hay nada que odie más que perderme partidos, pero trato de ver el lado positivo y tal vez mi cuerpo me esté diciendo que necesita un poco más de descanso después de un año ajetreado», dijo Jude Bellingham en su mensaje en redes sociales.

Y la realidad es que Jude Bellingham ha tenido poco descanso desde que recaló en el Real Madrid hace un año. Lo ha jugado prácticamente todo con su equipo y con su Selección, incluida la Eurocopa de este verano, y ha tenido poco descanso antes de empezar una nueva temporada en la que ha sido titular en los dos primeros compromisos ante Atalanta y Mallorca con muy pocos entrenamientos en las piernas. Ahora le tocará parar de manera obligada.

«Estoy muy frustrado, pero apoyaré a los muchachos como un fanático hasta que pueda volver a unirme a ellos en mi mejor forma. Gracias por sus mensajes de preocupación y apoyo. ¡Mucho amor y Hala Madrid!», concluyó el jugador del Real Madrid en su mensaje en redes sociales.

Contratiempo importante el que ha sufrido por lo tanto el Real Madrid este viernes. Jude Bellingham estará un mes de baja tras un golpe que ha sufrido en el entrenamiento del equipo blanco en Valdebebas. El inglés se perderá los próximos partidos de Liga antes del parón, empezando por el de este domingo contra el Valladolid en el Santiago Bernabéu, y también los dos encuentros de Inglaterra en el próximo parón por selecciones.

Nothing I hate more than missing games but trying to see the positive side and maybe my body is telling me it needs a bit more rest after a busy year. I’m very frustrated but I’ll be supporting the lads like a fan until I can rejoin them again in my best and strongest form.… pic.twitter.com/HOdv3FCiUh

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) August 23, 2024