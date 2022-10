Escaparate para Miguel Gutiérrez

Miguel Gutiérrez regresa a su casa. De la que tuvo que salir este verano para demostrar lejos de Valdebebas y del estadio Santiago Bernabéu lo que ya enseñó cuando Zidane, primero, y Ancelotti, después, le dieron oportunidades con el primer equipo. El lateral izquierdo hizo las maletas este verano rumbo a Gerona tras haber jugado 10 partidos con el Real Madrid repartidos en dos temporadas. Ahora, vuelve a Chamartín tras haber participado en todos los encuentros que han disputado los catalanes en lo que va de curso, en nueve de ellos como titular, y con la idea de dejar la mejor imagen posible en un escenario donde será mirado con lupa

El propio Ancelotti, al ser preguntado por Miguel Gutiérrez en la rueda de prensa previa al duelo, explicó que están siguiendo al defensa con atención. El Real Madrid le vendió al Girona el pasado verano, pero la entidad madridista se encargó en esta operación de asegurarse un posible regreso en el futuro. Aunque el contrato con el club catalán se extiende hasta 2027, durante estos cinco años los blancos tienen garantizada la posibilidad de recuperarle en cualquier momento. Además, durante las dos próximas campañas, cuando tiene el 60% de los derechos del futbolista, su vuelta sería más asequible.

La fórmula que empleó el Real Madrid en la venta de Miguel Gutiérrez es una práctica habitual dentro del club blanco. De esta forma, la entidad madridista siempre recaudaría un porcentaje de una posible venta y se garantiza un derecho de tanteo en el que podrían recuperar al futbolista si un equipo hace una oferta a los gerundenses por una cantidad inferior, ya que parte de los derechos del jugador serán suyos durante cinco años.

Por lo tanto, el Real Madrid no pierde de vista a Miguel Gutiérrez. Los técnicos del club blanco están siguiendo con atención los progresos de un canterano muy bien valorado en Valdebebas, que siempre ha demostrado su calidad, pero que desde la entidad madridista se espera que crezca defensivamente, su mayor debe. El deseo es que sume minutos en la élite para que regrese en un futuro al Bernabéu formado y con la posibilidad de pelear el puesto.

«Es un partido muy especial. He estado once años en el Real Madrid, casi desde que empecé a jugar y guardo grandes recuerdos. El jugador que soy es gracias a mi formación en el Madrid y tengo grandes compañeros y amigos. Sin duda, es especial jugar en un estadio que, si no es el mejor, está camino de serlo. El Bernabéu es un estadio precioso. El año pasado lo tenía a favor, pero ahora me toca como visitante. No hay un escenario mejor para jugar al fútbol», explicó recientemente Miguel sobre su regreso al Bernabéu.

Reinier, debut en el Bernabéu

Otro que vivirá un examen en el Santiago Bernabéu es Reinier Jesús. El brasileño jugará por primera vez en el coliseo madridista y lo hará defendiendo los colores del Girona. El brasileño, que ya sabe que si sube el nivel puede regresar al Real Madrid al no tener jugadores extracomunitarios, tratará de brillar ante la atenta mirada de los blancos. Ancelotti le ha elogiado en la previa, aunque ha reconocido que tiene que seguir mejorando. Este curso con Michel está siendo protagonista en Primera tras dos años complicados en la Bundesliga con el Borussia Dortmund.