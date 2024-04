Un equipo llamado Real Madrid

En el Real Madrid, en las últimas semanas, y realmente durante toda esta temporada, todo sale a pedir de boca en cuanto a resultados y rendimiento de una plantilla que merece todo el reconocimiento. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se está marcando una campaña de sobresaliente con unos números asombrosos. La profesionalidad y el sacrificio del equipo son admirables. Los blancos ya acarician la Liga y este martes afrontan una ilusionante semifinal de la Champions League.

Un equipo en mayúsculas. Eso es el Real Madrid a día de hoy. Carlo Ancelotti ha logrado formar un tremendo equipo que está lleno de calidad, pero que además puede presumir de ser solidario, empático con el compañero, sacrificado y con una profesionalidad admirable. Da igual el partido que sea que este Madrid rinde a las mil maravillas. El escudo por delante de todo.

Los últimos días en la familia Real Madrid han sido de felicidad plena. En poco más de una semana han eliminado al Manchester City de la Champions en una tremenda gesta realizada en Inglaterra para avanzar a las semifinales, vencieron al Barcelona con gol en el descuento de Jude Bellingham para sentenciar la Liga y ganaron en San Sebastián para rozar el campeonato liguero con los dedos con un equipo lleno de rotaciones.

Carlo Ancelotti salió ante la Real Sociedad con un once lleno de rotaciones. Una alineación con jugadores, la mayoría, que no son titulares. Varios de ellos, además, llegaban sin aparente ritmo competitivo como Kepa, Ceballos, Arda Güler o incluso Militao que jugó sus primeros 90 minutos tras su lesión.

Muchos auguraban un posible pinchazo del Real Madrid ante la Real Sociedad, pero sucedió todo lo contrario. Los blancos ganaron con cierta facilidad y a pesar de no ser muy dominantes, no sufrieron demasiado. 0-1 y la Liga prácticamente en el bolsillo. La profesionalidad que está demostrando este grupo de jugadores es admirable. El propio Ancelotti se rindió a ellos tras el partido en sus redes sociales: «Orgulloso de estos jugadores por su actitud e ilusión por seguir ganando».

Orgulloso de estos jugadores por su actitud e ilusión por seguir ganando. Ahora, a centrarnos en el martes. #HalaMadrid pic.twitter.com/dpCNPzloyM — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) April 27, 2024

Un Real Madrid en su punto

Este Real Madrid está en su punto. La Liga ya la tiene en el bolsillo y el martes afronta la ida de una ilusionante semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. Todo sale bien en un equipo decidido a hacer historia esta temporada.

Y es que este equipo lleva toda la temporada respondiendo a las mil maravillas. Este grupo de jugadores está demostrando que está a la altura del 14 veces campeón de Europa. El equipo titular, ya todos lo sabemos, está rindiendo esta temporada a un nivel muy alto y está demostrando ser prácticamente indestructible. Solamente han cosechado dos derrotas en toda la temporada.

Lo que no sabíamos, o había que comprobarlo al menos, es que la unidad B del Real Madrid también responde. Los blancos ganaron a la Real Sociedad en su casa casi sin despeinarse y con un once lleno de rotaciones. Militao jugó sus primeros 90 minutos tras la lesión y jugó de maravilla. Ha demostrado que está preparado para cualquier batalla. Kepa, a pesar de perder el sitio con Lunin, cuajó un partido perfecto en el Reale Arena y dejó su portería a cero dejando varias paradas de mérito. Fran García hizo que los blancos no echaran de menos a Mendy y Arda Güler demostró que merece más minutos. El equipo está en su mejor momento. Todos.

Y es que los números del Real Madrid esta temporada son impresionantes. De 47 partidos disputados, los blancos han ganado 37, han empatado 8 y solamente han perdido dos encuentros. Han logrado anotar 107 goles a favor y solamente han recibido 42 en contra. La Supercopa de España ya está en las vitrinas, la Liga número 36 es cuestión de días y las semifinales de la Champions hay que jugarla. Todo eso superando hasta 36 lesiones en toda la temporada, tres de ellas muy graves. Un equipo llamado Real Madrid. Y nada más.