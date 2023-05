El Real Madrid visita al Manchester City este miércoles en la vuelta de las semifinales de la Champions League tras el empate de la ida en el Bernabéu y el partido se puede decidir en las bandas. Por una banda, Vinicius se medirá a Walker y por la otra, en la esquina opuesta, Carvajal tendrá que parar a Grealish.

Guardiola volverá a alinear el mismo once que empató en el Bernabéu para buscar la final de la Champions ante el Real Madrid este miércoles. Sin contar a Haaland, será un duelo de bandas. Vinicius está llamado a ser crucial y enfrente tendrá un hueso duro de roer, como es Walker, tras confirmarse la baja de Aké. En la otra banda tendremos otro duelo donde saltarán chispas, como es el de Grealish ante Carvajal.

Vinicius está demostrando esta temporada que es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Todos los rivales le temen y le alaban a partes iguales, conocedores de su peligro. Guardiola sabe que el brasileño será determinante y para impedirlo su antídoto es Walker. Tras la lesión de Aké, el lateral inglés se ha consolidado nuevamente en la defensa citizen y tiene una misión muy importante.

«Se trata del equipo, es un partido de equipo. Me enfrento contra uno de los mejores jugadores del mundo y defenderle va a ser interesante, como la semana pasada», afirmó Walker en la rueda de prensa previa al partido.

Vinicius vs Walker

«Hay que mostrar respeto, como tuve con Mbappé. No le voy a invitar a regatearme y a marcar. Si no pudiera controlar a estos cracks mundiales no estaría aquí hablando con vosotros», prosiguió al lateral inglés. El duelo de ida fue titánico y se desigualó en muy pocas ocasiones, aunque una de ellas terminó con un golazo de Vinicius.

Al final del partido, Walker y Vinicius terminaron abrazándose. Pero este miércoles es otra guerra, y en el campo no habrá amigos: «Quería hacer un truco arcoíris. Los boxeadores siempre pelean y luego se dan la mano. El nivel de respeto que le tengo es máximo. El Madrid es un club gigante y le respeto, aunque en la cancha durante el partido no lo habrá. Esto es como un perro come perro, a ver quién es más fuerte».

Carvajal ante Grealish

En la otra banda, Grealish, pieza más que importante en el City, tendrá que medirse a Carvajal. En el duelo de ida hubo de todo. Tensión, choques y hasta polémica. Se enzarzaron en línea de fondo y los dos acabaron por los suelos. En el Etihad se vivirá seguro otra batalla de altísimo nivel.

«Fue una gran batalla que disfruté mucho sobre el campo», afirmó Grealish ante los medios ingleses una vez finalizó el partido del Bernabéu. Carvajal pudo pararle y no le dejó crear el peligro que realizó la temporada pasada. Pero en el Etihad se vivirá una nueva batalla, y el lateral madridista tendrá que dar su 120% para parar a un extremo británico que tiene ganas de brillar en Champions.