La diferencia de señorio: el Real Madrid se acordó de Iniesta y el Barça pasó de Kroos o Casillas

El Real Madrid siempre ha demostrado ser un club con mucho señorío, responsable no sólo con sus aficionados y seguidores, sino también con otros clubes y adversarios, con jugadores de todo tipo. En estos últimos días, con motivo de la retirada de Andrés Iniesta, el club blanco volvió a demostrarlo. El Real Madrid dedicó un comunicado oficial en su web por Iniesta, algo que no hizo el Barça en el adiós reciente de Toni Kroos o, echando la vista atrás, con la de Iker Casillas.

El Real Madrid sí se ha acordado de Andrés Iniesta, la retirada de un genio, un futbolista que supo estar a la altura de los grandes desafíos y que con su estilo sereno y elegante, logró escribir con letras de oro su nombre en la historia del fútbol. El fútbol mundial despidió a estos días al campeón y goleador con España en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, y el club blanco siempre elegante y ejemplo de señorío, no dudó en hacer lo mismo.

«Ante el anuncio de Andrés Iniesta sobre su retirada del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren mostrar su reconocimiento, su admiración y su cariño a una de las grandes leyendas del fútbol español y del fútbol mundial», expresa el club blanco en un breve comunicado coincidiendo con el adiós al fútbol profesional del jugador de Fuentealbilla.

«Andrés Iniesta ha contribuido con su fútbol y con sus valores a engrandecer este deporte, más allá de los numerosos títulos conseguidos durante su carrera. Su icónico gol en la final del Mundial de Sudáfrica en 2010 quedará para siempre en la memoria de todos los aficionados españoles», recordaba el Real Madrid, que deseaba «mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida».

El Barcelona no se acordó de Kroos

Y es que el Real Madrid se diferencia de otros clubes con detalles como este con Andrés Iniesta, entendiendo la rivalidad existente pero abrazando al respeto y cariño de un futbolista que no sólo dio tardes de gloria al Barcelona, sino también a la selección española. Sin embargo, el Barça no ha hecho lo mismo con otras leyendas blancas.

Recientemente el Real Madrid despedía a Toni Kroos, sin duda una de las grandes leyendas del club merengue, no sólo por su gran impacto en la entidad, ganador de todos los títulos posibles y el decimoctavo futbolista con más partidos disputados con la camiseta blanca (465), sino también por su estilo y clase, otro jugador tocado por una varita, elegante y pausado.

Pero el Barça, a diferencia del Real Madrid con Iniesta, no se acordó ni tuvo mención alguna a Toni Kroos, rival de pedigrí todos estos años. El alemán llegó con 24 años a España y se marchó con 33, media carrera de blanco y siempre rivalizando con los culés con mucho respeto. Pero al igual que el alemán otras tantas leyendas del club blanco que se han despedido en los últimos y ante los que el club culé no tuvo el mismo gesto, véase Iker Casillas, otra leyenda blanca con 725 partidos con la elástica blanca con el que no hubo silencio.