Diez años de la Décima y del gol de Ramos: «Fue el comienzo de una época dorada»

«10 años de la Décima», arranca Sergio Ramos, tras un suspiro, en un vídeo que ha compartido el central sevillano en sus redes sociales con motivo de la décima Champions League que logró conquistar el Real Madrid y en la que fue determinante con ese golazo que marcó en el minuto 93 al Atlético de Madrid, que cambió no solo el sino del partido sino también la del propio Madrid, que lograría cuatro títulos más en los años venideros.

«La jugada fue un córner que saca mi hermano Luka Modric en el minuto que todo el mundo sabe. Era la jugada que veníamos entrenando de meses anteriores porque hacíamos mucho daño a balón parado», rememora Sergio Ramos sobre aquella jugada que cambiaria el rumbo del Real Madrid en la última década: «Él pone el balón donde había que ponerlo, con una calidad que no os tengo que contar. Amago, porque la marca mía era Godín, y hago un poco de pantalla con Cristiano, paso por la derecha, hace que Godín se quede bloqueado y yo ataque el punto de penalti prácticamente solo, para hacer un remate único e histórico tanto para el Real Madrid como para mí».

La conexión con Modric fue clave para aquel gol que forzaba la prórroga: «Luka y yo nos conocemos a la perfección, hay veces que no tenemos ni que hablar, nos conocemos con la mirada. Nadie puede cuestionar su calidad, él puso el balón donde habíamos quedado y yo hice el desmarque para quedarme solo en el punto de penalti. Fue una ejecución perfecta»

«De ese momento recuerdo una explosión de sentimiento, orgullo, alegría… En ese momento puntual no eres consciente ni de lo que se ha conseguido ni has hecho. Con el paso del tiempo uno va sintiendo y viendo lo que significó aquel gol. Fue un momento inolvidable para mí y lo disfruté y lo disfruto cada día que lo recuerdo o lo veo», explica Ramos, que no tenía dudas de que lograrían remontar: «Sinceramente confiaba en que marcaríamos. Pensaba en cada momento que ese partido no podía acabar así. La esperanza es lo último que se pierde, lo tenía claro. Fue un momento inolvidable y creo que el momento más importante de toda mi carrera. Fue un privilegio y orgullo tremendo pasar a la historia con el Real Madrid en un momento tan puntual y determinante como es una final de Champions. Nos daba opción a seguir jugando la prórroga. Todo el mundo recordará siempre el minuto 93».

Para el de Camas, la Décima «marcó el principio de una era», algo de lo que se siente orgullo por «poder aportar ese granito de arena para que fuese el comienzo de una época dorada, de éxito, de títulos, que a día de hoy se sigue manteniendo».

«Fue una auténtica locura. Fueron más de mil mensajes de WhatsApp. Quiero agradecer a todo el mundo, perdonadme los que no llegué a responder. El más especial fue el de mi mujer, que era la única que faltaba por el nacimiento de Sergio Jr., que me dijo: ‘Cariño estoy muy orgullosa de ti, te amamos’», recuerda Ramos sobre los mensajes que recibió y cómo fue la celebración: «Algo que no le había contado a nadie pero que voy a contaros hoy: la fiesta que nos pegamos (risas). Una de las cosas que me dijo el presidente Floretino, cuando entramos, que me dijo: ‘Sergio enhorabuena, sabía que la Décima sería tuya’».