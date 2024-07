El detallazo de Kylian Mbappé con la familia de Cristiano Ronaldo tras el Portugal-Francia

El partido de los cuartos de final de la Eurocopa entre Portugal y Francia tuvo un gran protagonismo madridista. El presente y futuro contra el pasado del conjunto blanco. Lo que viene siendo un Kylian Mbappé contra su gran ídolo Cristiano Ronaldo, pero también Camavinga, Tchouaméni y Mendy contra Pepe. Después de la victoria de ‘Les Bleus’, el capitán francés tuvo un bonito gesto con la familia de Cristiano fotografiándose con una de sus hijas, con sus hermanas Katia y Elma y con su madre Dolores.

«Gran jugador, te deseo lo mejor», escribía Elma, hermana de Cristiano Ronaldo, en Instagram en una imagen junto a su hermana, una de sus sobrinas, su madre y junto un sonriente Kylian Mbappé. Por otro lado, Katia Aveiro también quiso dedicar unas palabras tras la eliminación de Portugal en esta Eurocopa ante Francia. «Si lloré o si sufrí, lo importante son las emociones que experimenté», escribió en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, Georgina, que también estuvo presente en el partido entre Francia y Portugal, no aparecía en la imagen junto a Mbappé, pero también le dedicó unas palabras a Cristiano. «Qué de emociones bonitas hemos vivido en esta Eurocopa. Agradecida por siempre, Portugal», publicó en su perfil.

En la imagen aparece un Kylian Mbappé sonriente y feliz tras el pase a las semifinales de la Eurocopa y donde se enfrentará a España. Un Mbappé, por cierto, cansado y que no pudo acabar el partido ante Portugal por cansancio acumulado y que él mismo se encargó de explicar los motivos por los que no acabó el encuentro: «Hablamos con el entrenador al final del tiempo reglamentario. Dijimos que íbamos a intentarlo. A mitad de la prórroga, le dije que ya no me sentía bien, que estaba demasiado cansado. Me dijo que de acuerdo, que había cambio».

Las palabras de Mbappé sobre Cristiano Ronaldo

Antes del partido entre Portugal y Francia, Mbappé se volvió a deshacer en elogios hacia su gran ídolo. «Es un honor enfrentarme a Cristiano. Todo el mundo sabe la admiración que le tengo. He tenido la oportunidad de hablar con él. Estamos siempre en contacto y me da muchos consejos. Jugar contra él es un honor. Poco importa lo que ha hecho en el fútbol, poco importa lo que pasará después, seguirá siendo una leyenda», dijo antes de protagonizar un duelo entre el pasado y el presente y futuro del Real Madrid.

Luego, pasó a describir aquello que admira del portugués: «Hay que apreciar lo que ha sido y lo que es. Solo admiro la grandeza del jugador. Un jugador único. No habrá nadie como él. Ha marcado la historia del fútbol, ha inspirado a generaciones. Ha marcado a un montón de personas. Respeto hacia él, pero como digo, espero que mañana no esté contento porque queremos ir a la semifinal».