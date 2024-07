El motivo por el que Kylian Mbappé no jugó la prórroga en el Francia-Portugal de la Eurocopa

Kylian Mbappé lo está dando todo en esta Eurocopa con Francia pese a tener una fractura de nariz desde el primer día de torneo. Es una obviedad que el futbolista del Real Madrid no está cómodo con la máscara, pero está dando literalmente la cara por su selección para que pueda llegar a la final del próximo domingo 14 de julio en Berlín. Ante Portugal, el capitán de Les Bleus fue sustituido en la prórroga y tanto él como Deschamps se encargaron de explicar los motivos que les llevaron a tomar esta decisión.

Y es que en el descanso de la prórroga del partido entre Francia y Portugal, Mbappé se quedaba en el banquillo con claros gestos de dolor en su nariz. Además, se sentaba con el resto de sus compañeros para ver la segunda mitad del alargue y lo hacía poniéndose hielo en su zona dañada de la cara. Después el francés explicaba en zona mixta los motivos del cambio: «Hablamos con el entrenador al final del tiempo reglamentario. Dijimos que íbamos a intentarlo. A mitad de la prórroga, le dije que ya no me sentía bien, que estaba demasiado cansado. Me dijo que de acuerdo, que había cambio».

Por otro lado, Mbappé mostró su felicidad ante los periodistas por la clasificación a las semifinales de esta Eurocopa: «Es emocionante, ¡estamos muy contentos! Es muy difícil repetir actuaciones, estar entre los cuatro últimos, seguimos ahí. Vamos a intentar recuperarnos y preparar poco a poco el partido contra España».

«Es difícil responder, estamos eufóricos. Mañana analizaremos el rendimiento. No voy a mentir, pero en el vestuario no pensábamos demasiado en el hecho de que no marcáramos. Pero está claro que tenemos que seguir analizándolo, al tiempo que mantenemos nuestra solidez defensiva. Pero vamos a seguir analizando todo eso», añadió sobre el pobre rendimiento que está teniendo la selección francesa pese a estar clasificada para las semifinales.

Además, el futbolista del Real Madrid se rindió ante España, su rival en las semifinales de esta Eurocopa y cuyo encuentro se celebrará el próximo martes a las 21:00 horas de la noche en el Allianz Arena de Múnich:»Es un gran equipo. Hemos podido ver un poco el partido contra Alemania, pero no todo. Están acostumbrados a jugar semifinales y a jugar bajo presión. Hemos jugado un buen partido en octavos, en cuartos, vamos a jugar un buen partido en semifinales y espero que ganemos. España es un gran equipo, que tiene jugadores de gran calidad».

Deschamps explica el cambio de Mbappé

En cuanto a Didier Deschamps, este también explicó los motivos del cambio de Mbappé y reconoció el gran cansancio de su gran estrella, lo que le obligó a dejarle en el banquillo en la prórroga para dar entrada a Barcola, su ex compañero del Paris Saint-Germain: «Se le notaba cansado y no es fácil. Le vi pasar apuros en la primera parte de la prórroga. No tenía sentido dejarle jugar, aunque hubiese penaltis. Kylian siempre ha sido sincero conmigo y con el grupo y me pareció normal que entrara algo de frescura».