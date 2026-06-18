La reflexión de Cucurella sobre su hijo con autismo: «Me hace sufrir porque no sé cómo le podemos ayudar»

El testimonio de Marc Cucurella sobre la condición de su hijo Mateo se ha vuelto a viralizar con el fichaje por el Real Madrid del jugador español. En septiembre del pasado año, el lateral zurdo no pudo contener la emoción ante la pregunta de Pau Brunet sobre la crianza de Mateo, el hijo mayor de Marc Cucurella y Claudia Rodríguez, diagnosticado con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). El futbolista español reconoció que «es un tema que me pone bastante sensible», mientras trataba de contener las lágrimas.

El entonces lateral del Chelsea, se animó a tratar en público el tema. «Es la primera vez que hablo de esto. Es un tema muy personal y difícil. Me hace sufrir porque, a veces, no sé cómo le podemos ayudar y ,esas cosas, sobre todo cuando le veo que está mal, me hace sufrir», reconoció Cucurella. El futbolista siempre había mostrado un perfil público muy distendido, marcado por el humor y las bromas hacia sus compañeros; aunque en esta ocasión mostró su lado más humano.

La época en la que la pareja vio nacer a su primer hijo dificultó el diagnóstico. Mateo nació en octubre de 2019, seis meses antes del inicio del confinamiento en España. Por aquel entonces, Cucurella militaba en el Getafe de José Bordalás. «Estuvimos encerrados mucho tiempo y Mateo no tuvo contacto con otros niños. En ese tiempo, le poníamos música y veíamos que aleteaba pero, para nosotros, no era un signo de nada. Era su forma de bailar», relataba el futbolista sobre los primeros meses de su hijo mayor. El diagnóstico tardó en llegar, en parte por este motivo.

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En el contacto con otros niños, la familia comenzó a pensar que algunos de los problemas de socialización de su hijo podían estar relacionados con el TEA. «Eran pequeñas cosas como que, en las fotos de la guardería, siempre aparecía solo y apartado. También le costaba mucho entrar en las casas de la gente que no conocía. Se lo comentábamos a la gente y, como era muy pequeño, nos recomendaban esperar. Pero, si nos hubiéramos dado cuenta antes, le podríamos haber empezado a ayudar desde que era pequeño», recordó Cucurella sobre las vivencias previas al diagnóstico. El ahora jugador del Real Madrid denunció también las miradas de incomprensión que seguía sufriendo su hijo Mateo, pese a que el autismo haya contado con una mayor visibilidad en los últimos tiempos. «Casi es mejor que nos lo pregunten a nosotros», zanjó, sobre la falta de empatía de los que no lo comprenden.