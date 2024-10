Deschamps saca la cara por Mbappé: «No hay que olvidar que el empleador es el Real Madrid»

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha sacado la cara por Kylian Mbappé, criticado los últimos días en el país galo por su ausencia en la concentración de la selección francesa. El jugador del Real Madrid no fue convocado porque estaba lesionado, pero jugó ante el Villarreal el pasado sábado, por lo que ha provocado un cabreo en Francia.

«No es sólo un caso de Kylian, hoy tenemos que ver las cosas de una manera más general», explicó Deschamps, que hizo una férrea defensa del capitán de la selección francesa en un ambiente en el que Mbappé está perdiendo popularidad. En concreto, y tal y como se publicó en una encuesta la semana pasada, más de la mitad de los franceses quieren que no sea el capitán de su selección y la opinión en Francia sobre Kylian Mbappé ha caído 12 puntos porcentuales.

Ante la oleada de críticas, Deschamps ha sacado la cara por Mbappé: «El punto de partida es que, obviamente, los intereses de los clubes y los intereses de las selecciones nacionales en algún momento divergen inevitablemente». Y lanzó una sorprendente frase en la que defendió al Real Madrid, recordando que el jugador trabaja para el equipo español: «También hay que recordar, y siempre ha sido así, que el empleador es el club y no la Federación».

Así, Didier Deschamps defiende de forma pública a su capitán y recordó todos los servicios que el actual jugador del Real Madrid hizo a su país, para después explicar que él «conoce bien a los jugadores a nivel humano, su carácter y su sensibilidad» en referencia al propio Mbappé.

«Sé muy bien que no va a ir en contra de su club, pero tampoco quiere ir contra su selección», añadió Deschamps, que añadió que es importante «hablar» y que por encima de todo están «los intereses del jugador». Todo ello llega en un ambiente de duda en Francia con Mbappé por perderse los dos próximos encuentros contra Israel y Bélgica en la Liga de Naciones.

Deschamps no quiso forzar a Mbappé

Así, Didier Deschamps no ha querido forzar a Mbappé y ha preferido que el jugador, al que no se le puede nunca criticar su predisposición con Francia, se quede en Madrid y se recupere plenamente de la lesión que le tuvo una semana fuera. «Si hay jugadores en una situación en la que puede haber problemas físicos, los clubes siempre ha sido reacios a permitirles ir a la selección y asumir riesgos», añadió el seleccionador francés, que aclaró que no lo hacía en tono de crítica, ya que él también fue entrenador de club y nadie quiere correr «riesgo».

Francia se enfrentará a Israel en Budapest el jueves 10 de octubre, para luego irse a Bruselas donde se enfrentará a Bélgica el lunes 14 de octubre en busca de cerrar este parón con un pleno de victorias que les mantengan en la pelea con Italia por la primera posición del grupo 2 de la Liga A en la Liga de Naciones.