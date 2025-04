Davide Ancelotti: «Mbappé no es violento, ha pedido perdón y entiende su error»

Davide Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Alavés en Mendizorroza. Los blancos ganaron 0-1 gracias a un gol de Camavinga en la primera mitad. Mbappé fue expulsado y Ceballos reapareció. Los madridistas se mantienen en la pelea por la Liga.

«Disfruté muchísimo, fue un sueño. Estaba un poquito nervioso, al principio, lógico. Ganar nos da confianza por lo que pasó el miércoles pasado y lo que queremos que pase el miércoles que viene», comenzó. Sobre la expulsión de Mbappé, fue claro: «No es violento, ha pedido perdón y entiende el error que ha hecho. Es una entrada de roja. Las faltas que le han hecho le han hecho reaccionar de esta manera. No le justifico, pero seguramente es esto lo que ha pasado».

Sobre la Liga y las opciones de remontada, explicó lo siguiente: «Ganar la Liga y la remontada son difíciles, pero lo vamos a intentar. Tenemos calidad, aunque no es suficiente. Se tienen que dar bien algunas cosas, pero todo el mundo está convencido de que lo vamos a intentar en ambas competiciones».

También habló de Ceballos y su momento: «El tono del míster está recuperado. Dani se ha entrenado bien y estaba disponible. Las decisiones se han tomado para perder tiempo. Estaba preparado para hoy y para el miércoles. Nos va a ayudar muchísimo. Será un partido más que va a sumar».

«Es decepcionante a nivel de sociedad, pero tenemos que competir. No somos nosotros los que tenemos que tomar medidas. No veo mal que un jugador avise al árbitro», comentó sobre los cánticos a Asencio.

«Se ha llevado con naturalidad. Me da mucha confianza mi padre. No me ha tenido que decir nada. He tenido comunicación, pero no me sorprende. Si estoy aquí ahora es gracias a él», comentó sobre cómo ha gestionado estos días junto a Carletto.