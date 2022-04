Florentino Pérez compareció tras la confirmación de la consecución de la Liga Santander del Real Madrid con la victoria decisiva ante el Espanyol. Preguntado por su atención a los medios de comunicación, el presidente de la entidad madridista se acordó de Joan Laporta y otros mandatarios que acostumbran a atender constantemente a los medios de comunicación.

«Yo sólo hablo cuando ganamos un título, hablé en Riad y hablo aquí, yo no soy de los que me prodigo en hablar permanentemente, sin decir que eso sea malo», destacó el máximo mandatario del Real Madrid. «El miércoles no hablo porque no podemos ganar un título, podemos llegar a la final. Si quiere hablamos en París», completó, respondiendo a si volvería a atender a la prensa después del encuentro ante el Manchester City, en caso de victoria.

Florentino también fue cuestionado sobre Mbappé y su posible fichaje, pero no cayó en la trampa. «Hoy vamos a hablar de la Liga, el miércoles hablaremos de la Champions y cuando planifiquemos la plantilla del año que viene hablaremos de eso (Mbappé)», se refirió en Movistar+ en torno al fichaje de Kylian por la entidad de cara a la próxima temporada.