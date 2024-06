Kylian Mbappé ya es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid. Parecía que este momento nunca iba a llegar, pero este 3 de junio de 2024 quedará recordado en la retina de los madridistas por ser el día en el que el delantero francés y el conjunto blanco han hecho oficial la contratación hasta 2029. Ahora, la pregunta que todos se hacen es cuándo debutará con la camiseta blanca. Pues bien, todo ello depende de lo que haga con la selección francesa en la Eurocopa que se disputará este verano en Alemania.

El Real Madrid vuelve un verano más a Estados Unidos para disputar el Soccer Champions Tour 2024. Y el conjunto blanco llevará a cabo tres compromisos antes de la final de la Supercopa de Europa que se celebrará en Varsovia el 14 de agosto ante la Atalanta. Los de Carlo Ancelotti jugarán tres partidos de esta competición frente al Milán, el Barcelona y el Chelsea. El estreno tendrá lugar el 31 de julio en el Soldier Field de Chicago ante el conjunto italiano.

El segundo encuentro será el Clásico. El MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) acogerá el duelo contra el Barcelona el 3 de agosto. El Real Madrid cerrará su participación en el torneo el 6 de agosto ante el Chelsea en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Y todo depende, como comentamos, de lo que haga Francia en la Eurocopa. Si Francia llega a la semifinal del torneo, Kylian Mbappé no viajaría a Estados Unidos. Y hablamos en condicional salvo que la estrella francesa quiera hacerlo por su propia voluntad y ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti. Y es que participarán en el Soccer Champions Tour todos los jugadores del Real Madrid disponibles, excepto los que disputen las semifinales de la Eurocopa o de la Copa América.

El partido de debut de Mbappé

Por lo tanto, si Francia llega a la semifinales de la Eurocopa, programadas para el 9 y 10 de julio, Mbappé debutaría el 14 de agosto en la final de la Supercopa de Europa en Varsovia. El Real Madrid disputará este partido como ganador de la final de la Champions League ante la Atalanta, como ganador de la Europa League.

Pero todo cambia si Francia cae eliminado antes de las semifinales. Si Les Bleus, no llegan a la penúltima ronda de la Eurocopa, tanto Kylian Mbappé como sus compatriotas (Camavinga, Tchouaméni y Mendy) sí viajarían a Estados Unidos para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti desde suelo americano.

Así que todo depende del papel de Francia en la Eurocopa. Por resumir: si Kylian Mbappé llega con Francia a la semifinal o final del torneo de selecciones, su debut se produciría el 14 de agosto en Varsovia ante la Atalanta. De no llegar a la penúltima ronda de este torneo, el ya ex del Paris Saint-Germain podría debutar el 3 de agosto nada más y nada menos que ante el Barcelona en el Clásico americano o el 6 de agosto ante el Chelsea en el Bank of America Stadium de Charlotte, en el último de la pretemporada.