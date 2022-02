El Real Madrid se impuso por la mínima al Rayo Vallecano en el siempre complicado Estadio de Vallecas. Tras el partido, Thibaut Courtois compareció en la entrevista flash sobre el césped, valorando la importante victoria conseguida por el conjunto blanco, que les lleva a exigir al Sevilla ganar en el derbi sevillano para no descolgarse de la lucha por el título, además de espantar las ilusiones del FC Barcelona de remontar en Liga y meterse de lleno en la pelea. El belga fue clave para la victoria, puesto que evitó dos tantos cantados del conjunto local que hubiesen complicado y mucho el triunfo de los de Ancelotti.

Salvador

«Hoy era un partido complicado. El césped no está bien, prsiona mucho la grada… En la segunda parte han tenido ocasiones y mantener la portería a cero ha sido clave para ganar».

Estado del césped

«Siempre es mejor jugar en un buen campo que en esto. Entiendo que el presupuesto no es el mismo para todos, pero para la Liga no creo que sea bueno. Si queremos dar una buena imagen de la competición no pueden permitir esto. Los césped tienen que estar bien. No siempre es fácil».

Intensidad

«Estuvimos muy bien en la primera parte. Hemos hecho un partido muy completo y nos faltó meter gol antes».

Benzema y Vinicius

«Son casi cuatro años juntos, Poco a poco se entienden porque si entienden de fútbol se van a entender».