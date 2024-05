Courtois quiere parar el debate

Todavía no se puede decir lo que todos piensan y Ancelotti parece que tiene claro. Courtois, si no pasa nada, será el portero del Real Madrid el próximo 1 de junio en Wembley en la final de la Champions que enfrentará a los blancos con el Borussia Dortmund. El belga es el mejor portero del mundo y ante el Alavés se volvió a ver su magnitud. Si en los dos partidos anteriores, Cádiz y Granada había regresado, ante los vitorianos volvió a hacer intervenciones celestiales.

No se había cumplido el minuto dos de partido cuando Courtois hizo dos grandes intervenciones a Samu Omorodion para mantener el empate a cero en el marcado. Luego, antes del descanso y con el Real Madrid ya mandando, se estiró para evitar el gol de Ianis Hagi. Aunque lo mejor llegó en la segunda mitad, cuando fue abajo para hacer una intervención de esas que sólo sabe hacer él al internacional rumano.

En definitiva, Courtois, que dejó otra vez su portería a cero y todavía no ha sido nadie capaz de marcarle gol en 270 minutos, demostró que ya está de vuelta con mayúsculas. El mejor del mundo ha regresado de su lesión para volver a hacer milagros y adueñarse la portería del Real Madrid.

¿Quién jugará la final de Champions? Pues lo normal es que Courtois sea el elegido. Ancelotti no lo hará público hasta más adelante, no tiene sentido hacerlo ahora, pero en el cuerpo técnico madridista la decisión está tomada. Lunin ha hecho una grandísima temporada y se merece jugar, pero el belga es, simplemente, el mejor portero del planeta. Y dejar al mejor en el banquillo nunca suele ser una buena ida. No obstante, la vida no sería justa con el ucraniano.

Militao también mira a Wembley

Otro que se quiere apuntar a la gran final de Wembley. Militao cada vez tiene más ritmo y ante el Alavés lo demostró con un gran partido. En esta ocasión, se tuvo que medir con un velocista como Samu Omorodion y le ganó en todos los duelos. Si en los partidos anteriores le costaba más, ante los vitorianos volvió a estar casi a su nivel.

La mejor noticia para el Real Madrid es que todavía tiene dos partidos más para seguir creciendo en ritmo. Militao, que ya ha sido capaz de jugar dos encuentros en tres días, volverá a repetir ante Villarreal y Betis. Si sigue igual, también apunta a titular contra el Dortmund.

Vinicius es de oro

Lo pide la grada del Bernabéu y, si el Real Madrid es capaz de ganar la Decimoquinta, no debería haber debate. Vinicius es en estos momentos el mejor jugador del mundo. Ante el Alavés hizo dos goles y jugó un gran encuentro. Uno más. Actualmente, es imparable.

Kroos, quédate

Como si las alarmas se hubiesen activado en la afición, por primera vez esta temporada la grada del Bernabéu pidió a Kroos que aceptase la oferta de renovación del Real Madrid para continuar un año más. Hasta este momento nadie dudaba de ello, pero algo ha cambiado en las últimas semanas. Las dudas existen y el madridismo no quiere que se vaya.

Güler y su relación con el gol

Juega y marca. Es asombroso. El turco ha marcado cuatro goles, todos ellos en Liga. Teniendo en cuenta los minutos en los que ha participado, los números son muy a tener en cuenta para un futbolista que no deja de demostrar su potencial.

Las notas del Real Madrid