Convocatoria del Real Madrid contra el Borussia Dortmund: Brahim esperará al Clásico

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Borussia Dortmund no tiene ninguna novedad respecto a la lista que ofreció el pasado sábado para el encuentro que enfrentó a los hombres de Carlo Ancelotti contra el Celta en Liga.

Ancelotti no ha recuperado a nadie, aunque Brahim está cerca de regresar con el equipo. De hecho, el malagueño se ejercitó en la primera parte de la sesión al mismo ritmo que sus compañeros, pero los servicios médicos del Real Madrid prefieren ir con cautela. Como contó OKDIARIO, el objetivo del malagueño es estar para el Clásico del próximo sábado contra el Barcelona.

Los que mejor le conocen aseguran que Brahim ya podrían haber jugado contra el Celta, pero los preparados del Real Madrid tienen unos plazos que no van a romper a estas alturas de la recuperación. Ya no merece la pena correr más de la cuenta y poder precipitarse. Por ello, el plan es que vuelva contra el Barcelona, aunque a estar alturas no se puede descartar que esté en la convocatoria para el encuentro contra el Borussia Dortmund, aunque no es la idea.

Desde el Real Madrid están alucinando con la genérica de Brahim, que ha sido capaz de devorar todos los plazos de recuperación. En el club le esperaban para 2025, mientras que terminará volviendo mucho antes de lo esperado. «Ha sorprendido a todos», aseguran.

Por otro lado, las otras dos ausencias que tiene Ancelotti para este partido son Alaba y Carvajal. El austriaco continúa con su recuperación, aunque poco a poco empieza a ver la luz al final del túnel. Por otro lado, el lateral derecho comienza su recuperación.

Un equipo bajo en defensas

Ancelotti dejó claro que su prioridad en este momento es trabajar el aspecto defensivo y defendió que pese a que no han encontrado la brillantez en el juego, está muy tranquilo en fase ofensiva por los delanteros que tiene en la plantilla, que le aseguran el gol.

«Estamos trabajando el aspecto defensivo, a nivel ofensivo tenemos muchas soluciones y posibilidades», explicó. «Estamos intentando ser más sólidos a nivel defensivo. Es verdad que no estamos concediendo muchos goles, pero los rivales están teniendo oportunidades de marcar. Sabemos que cuando somos compactos y sólidos tenemos más opciones de ganar el partido porque antes o después tendremos acciones para marcar», añadió.

El poco tiempo entre partidos, Ancelotti explicó que lo invierte en el trabajo de «aspectos para ser más compactos» y lograr «bascular más» con el objetivo de que haya una mejor conexión con los delanteros. «Todo el trabajo es para ser más compactos», defendió.

