Convocatoria del Atlético contra el Real Madrid: Simeone cuenta con dos bajas

Simeone se lleva a toda su plantilla disponible para la ida de octavos de final de Champions en el Bernabéu. La convocatoria del Atlético de Madrid para el euroderbi contra el Real Madrid solo cuenta con las bajas Koke y Azpilicueta, ya que ambos se encuentran imbuidos en sus respectivos procesos de recuperación y no han recibido el alta médica a tiempo.

El capitán se lesionó durante el partido contra el Celta de Vigo mientras que el ex jugador del Chelsea salió tocado de Mestalla. Dos futbolistas que, si bien no son fijos en el once titular de Simeone, sí que entran con asiduidad desde el banquillo, especialmente el canterano. Son las dos únicas bajas para el Cholo Simeone.

No se desplazarán con el equipo para el que es hasta la fecha es el partido más importante del curso Atlético. Simeone tiene a disposición al resto de jugadores. Por lo que la convocatoria del Atlético responde a lo esperado, todos sus efectivos a excepción de Koke y Azpilicueta y con la inclusión de el canterano Gomis.



Simeone puede alinear en el Bernabéu su once de gala. Una alineación que será continuista a la que puso en liza para el pasado derbi liguero. Las dos únicas dudas del Cholo las tienen que despejar Lenglet o Giménez para acompañar a Le Normand, aunque podrían jugar los tres, y Lino o Gallagher en el costado. El resto del once titular responde al que viene utilizando el técnico argentino en las grandes citas, con Correa y Sorloth como revulsivos.

Convocatoria del Atlético: