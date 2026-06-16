El Como acelera a por Gonzalo

El futuro de Gonzalo García empieza a aclararse. Todavía no hay una decisión definitiva, pero el Como ha dado un paso al frente y ya trabaja seriamente para cerrar la incorporación del delantero del Real Madrid. El interés del conjunto italiano es real, firme y se espera que en los próximos días se traduzca en una oferta formal que permita avanzar definitivamente en una operación que podría quedar cerrada a finales de junio o durante los primeros días de julio.

El escenario convence a todas las partes. Especialmente al futbolista. Gonzalo ve con muy buenos ojos aterrizar en el proyecto que lidera Cesc Fàbregas. El delantero entiende que necesita minutos y continuidad para seguir creciendo y considera que el Como puede ofrecerle el contexto perfecto para dar el siguiente paso en su carrera.

Además, el vestuario del conjunto italiano cuenta con varios rostros conocidos para el canterano madridista. Allí se encontraría con Jacobo Ramón y con Nico Paz, que continuará una temporada más en Italia después de completar un curso sobresaliente. La presencia del argentino es un factor importante, ya que ambos mantienen una gran relación desde su etapa en Valdebebas.

En el Como también existe un enorme convencimiento con la operación. El club italiano ha comprobado de primera mano el rendimiento que ofrecen los jóvenes futbolistas formados en la cantera del Real Madrid. El mejor ejemplo ha sido Nico Paz, convertido en una de las grandes sensaciones de la Serie A y en uno de los líderes del proyecto deportivo. Su crecimiento ha reforzado todavía más la confianza de la entidad italiana en el talento que sale de La Fábrica.

El Real Madrid no pierde el control

Por su parte, el Real Madrid mantiene una postura muy clara. Los blancos están dispuestos a facilitar la salida de Gonzalo, pero en ningún caso perderán el control sobre su futuro. La fórmula que se estudia es prácticamente idéntica a la utilizada con Nico Paz. Es decir, una venta parcial de los derechos del futbolista conservando diferentes mecanismos de control que permitan recuperarlo en caso de que su progresión continúe siendo la esperada.

La idea pasa por que el Real Madrid se reserve una opción de recompra durante los próximos tres años. De esta forma, Gonzalo tendría la oportunidad de acumular experiencia, disputar una competición tan exigente como la Serie A y, además, estrenarse en la Champions League con el Como, mientras el club blanco mantiene abierta la puerta de regreso al Santiago Bernabéu.

Las próximas semanas serán decisivas. El interés existe, el jugador está convencido y el modelo de operación ya ha demostrado funcionar. Ahora sólo falta que llegue la oferta definitiva para que Gonzalo inicie una nueva aventura lejos de Valdebebas, pero sin dejar de mirar al Real Madrid.