El Comité de Disciplina de la RFEF desestima la denuncia del Sevilla contra los videos de Real Madrid TV

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado la denuncia que interpuso el Sevilla el pasado sábado por los videos de la televisión del Real Madrid en el que criticaba las actuaciones de los árbitros antes del encuentro del domingo en el Santiago Bernabéu. Este organismo no ha visto suficientes las alegaciones del club hispalense por lo que no habrá sanción a los blancos.

En un comunicado oficial, el conjunto hispalense denunciaba lo siguiente: «El Sevilla FC ha procedido a denunciar este sábado mediante un escrito, ante el Comité de Competición de la RFEF, la campaña de persecución y hostigamiento hacia el Sr. Colegiado Díaz de Mera, designado como árbitro principal del partido de mañana entre el Real Madrid y el Sevilla FC, así como hacia el Colegiado González Fuertes, árbitro designado para el VAR, a través de Real Madrid TV, televisión oficial del Real Madrid».

«El Sevilla FC quiere, de manera formal, denunciar los presentes hechos ante los estamentos federativos, al objeto de que se valore si estos hechos pueden ser considerados como infracción del Reglamento General de la RFEF o cualquier otra normativa que le sea de aplicación», añadía el comunicado.

«El club desea, igualmente, reiterar su más enérgica condena ante estos comportamientos y campañas orquestadas para socavar la imagen del estamento arbitral, haciendo un grave daño al fútbol español y poniendo en tela de juicio la integridad de la competición», zanjaba el club hispalense en su escrito.

Ahora, según ha informado el diario AS, la denuncia del Sevilla por los videos de Real Madrid TV no ha tenido mayor recorrido ya que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol no ha considerado que el club blanco infrinja en el código ético ni disciplinario.

Tebas sigue con su cruzada

La denuncia del Sevilla contra los videos de Real Madrid TV fue aprovechado por Javier Tebas para continuar con su cruzada contra el conjunto blanco. El presidente de la patronal, que no guarda muy buena relación con el líder de la Liga, reconoció que se personaría en una causa que acaba de ser tumbada por elComité de Disciplina de la RFEF: «Ya lo dije, que lo íbamos a hacer. Ha sido el Sevilla, nosotros lo de poner una denuncia no estamos legitimados en Competición».

«Nos vamos a personar porque creemos y lo venimos diciendo que el tema de Real Madrid Televisión es un tema…No es que sea una cosa de libertad de expresión, en el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo. Está en nuestros reglamentos como una infracción», comentaba el presidente de la Liga sobre este suceso.