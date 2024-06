La comentada reacción de Cristóbal Soria a la Champions del Madrid: «No voy a aprender nunca…»

Cristóbal Soria se resignó a la dura realidad que supone ser antimadridista y un año más se metió en su cueva ficticia después de que el Real Madrid ganara su decimoquinta Copa de Europa. El ex delegado de campo del Sevilla y tertuliano de El Chiringuito de Jugones publicó un vídeo en sus redes sociales que estaba preparado para el momento en el que los blancos venciesen en la final de Wembley contra el Borussia Dortmund.

«Otra Champions… Otra Champions me voy a comer, ¿de verdad? ¿También la 15? Qué racha llevo más mala, que no voy a aprender nunca. Voy a tener que cambiar de deporte. ¡Dios! Otra vez para la cueva, ya me conocen. Y ahora sin wifi, que he pedido la habitación sin wifi. Y ahora Mbappé… Me habían dicho que eran alemanes», decía Cristóbal Soria en el vídeo.

La publicación se llenó rápidamente de interacciones de usuarios madridistas, que bromearon con su «mala racha» que suma un año más. Y es que, Soria, sevillista confeso por su pasado en el club hispalense, y afín al Barcelona y, sobre todo, a Leo Messi, lleva mucho tiempo sufriendo en sus carnes la grandeza del Real Madrid, que el pasado sábado sumó un título más.

Esto no hay ser humano que lo soporte…!!! pic.twitter.com/VqbBynF0e8 — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) June 1, 2024



Para colmo, a partir de la temporada que viene tendrá que soportar a otro de los mejores futbolistas del mundo, Kylian Mbappé, en su equipo más criticado y odiado, que es el Real Madrid. Habrá que esperar si Vinicius Junior finalmente gana un Balón de Oro que merece para ver la reacción de un Soria que siempre fue muy duro con el brasileño. El sevillano siempre se cebó con él en forma de canciones en el programa de televisión y todo tipo de memes en las redes.

Pero lo cierto es que Vini no para de crecer y sus dimensiones ahora mismo son las del mejor del mundo. Ya fue el único goleador en la final de Saint-Denis en 2022 y en Londres, este 2024, fue el autor del 0-2 después del gol inicial de Dani Carvajal. Lo más posible es que una buena Copa América, cosa que es bastante probable con la selección de Brasil, le catapulte hasta el siguiente ganador del Balón de Oro.