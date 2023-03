El Manchester City está dispuesto a no dejar ir por nada del mundo a Erling Haaland. El noruego lleva la friolera de 42 goles en 37 partidos esta temporada, a los que hay que sumar cinco asistencias, en casi 2.900 minutos de juego, lo que supone que participa en un gol del City… ¡cada 61 minutos! El conjunto citizen no quiere que el delantero dude del proyecto pero eso está dispuesto a bañarle de oro ante el interés de clubes como el Real Madrid.

Haaland no ha terminado aún su primera temporada en el Manchester City y tiene contrato aún hasta 2027 pero en el club ya están planteando y tanteando su renovación para ahuyentar a cualquier club interesado en la cláusula de rescisión que se pactó con el noruego durante su fichaje: existe una por 200 millones de euros que se hará efectiva en junio de 2024, dentro de poco más de un año.

El City quiere blindar a Haaland con el mayor sueldo de la historia de la Premier League. Los ingleses no quieren dejar pasar la oportunidad de mantener durante muchos años al noruego y no quieren que el interés blanco descentro a su actual estrella y es por eso que pondrá mucho dinero sobre la mesa para cerrar una pronta renovación que le eleve al primer puesto de mejores pagados del campeonato inglés, superando con creces sus actuales 375.000 libras semanales, actualmente unos 425.000 euros cada siete días, lo que serían unos 22 millones por curso.

Pero es que el Manchester City quiere tirar la casa por la ventana con Haaland, poniéndole en el primer escalafón de la plantilla citizen por encima del capitán Kevin de Bruyne y dibujándole como el primer futbolista de la historia de la competición que alcanza la cifra del medio millón de libras por semana. Según The Sun, la oferta de renovación que prepara el City es a razón de 500.000 libras por semana, unos 567.000 euros cada siete días, lo que serían casi 29,5 millones de euros por temporada.

El Manchester City quiere convencer al delantero noruego que el Etihad es su sitio a golpe de talonario, ofreciéndole un sueldo astronómico que no le permita dudar del proyecto pese a que los títulos en Europa no lleguen. Pep Guardiola no ha logrado hacerse con la Orejona desde su llegada a Inglaterra. Pese a que sí ha levantado numerosos títulos nacionales, en la Champions League se le escapa año tras año acumulando decepciones. La mejor bala de los blancos es el prestigio de los títulos, que en cuanto a Orejonas, está servido…