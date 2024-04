El City llegará al Bernabéu con un exceso de 180 minutos respecto al Real Madrid

Los jugadores del Manchester City llegará al Santiago Bernabéu con un exceso de 180 minutos en las botas respecto a los del Real Madrid. El equipo blanco jugó por última vez el pasado domingo ante el Athletic Club y no lo hará hasta el trascendental partido del próximo martes, mientras que los de Pep Guardiola afrontarán la ida de los cuartos de final de la Champions League, habiendo disputado dos encuentros más que su rival.

Sin duda, son buenas noticias para un Real Madrid que no se fía lo más mínimo de los minutos que acumula uno y otro equipo, pues el City, aunque su entrenador no esté muy de acuerdo con los nueve días sin partido de los de Carlo Ancelotti, lo cierto es que llegará más rodado. El pasado miércoles goleó al Aston Villa en el Etihad para afianzarse en la tercera posición de la Premier League y acechar a Liverpool y Arsenal.

Su segundo y último encuentro antes de visitar el Bernabéu por tercera temporada consecutiva lo jugará este sábado contra el Crystal Palace en el Selhurst Park Stadium. En el primero de ellos, Erling Haaland no disputó ni un sólo minuto y vio desde el banquillo como su compañero en ataque Phil Foden anotaba un hat trick. Rodri abrió la lata y el City acabó metiendo miedo al Real Madrid con esa goleada ante el equipo de Unai Emery, la gran revelación de este año en Inglaterra.

Como decimos, Guardiola ya se quejó por este asunto en la rueda de prensa posterior al empate de los suyos ante el Arsenal (0-0) el pasado domingo. «Jugamos contra el Aston Villa el miércoles a las 20:15 horas, luego contra el Crystal Palace el sábado a las 12:30. Después vamos a Madrid el martes. El Madrid tiene nueve días para prepararse, ¡nueve días! La diferencia es mucha», exclamó el catalán.

Un viaje más que el City antes de la vuelta

«El Real Madrid juega este fin de semana y no volverán a hacerlo hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y pedir un día más, porque la diferencia es mucha. Pero no hay posibilidad», concluyó. Pero no está de más recordarle a Guardiola que los blancos cogerán un vuelo hacia Mallorca para enfrentarse a los de Javier Aguirre el siguiente sábado a las 18:30 horas, antes de viajar a Manchester para disputar la vuelta el miércoles 13.

En ese caso, será el City quien no recorra ningún kilómetro, pues jugará su correspondiente choque ese mismo sábado a las 16:00 horas en casa contra el Luton Town. A pesar de no jugar ningún partido hasta el City, el Real Madrid se está preparando en Valdebebas, donde Ancelotti está cuidando al milímetro cada detalle antes del duelo más importante de la temporada.

El conjunto merengue se entrena con todos sus efectivos, salvo los lesionados Courtois, Alaba y Ceballos. La gran duda del técnico italiano es si poner de inicio al recién recuperado Militao, que desde hace tiempo es uno más del grupo y que ya volvió a pisar el césped del Bernabéu en el último encuentro de Liga ante los de Ernesto Valverde.