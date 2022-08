Cesc Fábregas, recién incorporado al Como de la Serie B, destacó en una entrevista la gran calidad del centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, con quien coincidió en el AS Mónaco. El catalán reconoció, además, que había recomendado a los azulgranas el fichaje del francés, consciente de su gran calidad y proyección. «Hablé con gente del Barça para que lo ficharan. Me parecía un jugadorazo para el futuro, pero económicamente no se podía fichar», contó el que fuera campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica.

Según relató el catalán, el Barcelona no fue el único equipo al que recomendó el fichaje de Tchouaméni, pretendido por varios clubes en Europa pero que decidió unirse a las filas del Real Madrid. «Le di la opinión a otro ex equipo y al final ha ido al club enemigo. Hay que aprovechar las oportunidades de mercado», dijo Cesc a los micrófonos de El Partidazo de Cope.