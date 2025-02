Ceballos llena el vacío en el centro del campo del Real Madrid

Era verano. Tiempo de playa, pretemporadas, calor y dudas. Muchas dudas. Todas las que tenía Dani Ceballos, que veía como haber renovado por el Real Madrid un verano antes, a lo mejor no había sido la mejor de las decisiones, pensaba. Terminó la temporada jugando 27 partidos, repartidos en 864 minutos. Vio todas las eliminatorias de la Champions que finalizó con un nuevo entorchado continental desde el banquillo y sólo encontró la continuidad en la Liga cuando los blancos ya habían entonado el alirón.

Esto le llevó a hacerle ver al Real Madrid que una salida podía ser lo más oportuno, pero el club blanco lo tuvo claro desde el primer minuto. Nadie le había obligado a renovar su contrato, lo hizo convencido de poder ser importante en la entidad madridista y, por lo tanto, no se le iba a regalar. La cesión estaba descartada y que saliese regalado al Betis, su otro amor, también. Todo lo que no fuese una oferta cercana a los 20 millones de euros no se iba ni a contemplar en las oficinas de Valdebebas.

Con esta situación y convencido de que si dejaba el Real Madrid era para regresar a casa, al Benito Villamarín, cosa inviable porque el Betis no alcanzaba las pretensiones de la entidad madridista, pronto entendió que se iba a quedar otro curso más a las órdenes de Carlo Ancelotti, quien siempre ha creído en él. El italiano siempre ha tenido claro que sólo necesitaba una cosa: continuidad.

La temporada comenzó y el tobillo le empezó a dar guerra. Ante el Betis sufrió un esguince que le tuvo varias semanas apartado de los terrenos de juego. Parecía que la historia se iba a repetir, pero, entonces, todo cambió. La ausencia de Kroos, la falta de fútbol, debilitaba a un Real Madrid necesitado de talento. Y en este escenario, el utrerano empezó a demostrar que podía ser el jugador perfecto para asumir ese rol.

No, no le comparemos con Kroos. No tienen nada que ver. Son dos jugadores totalmente diferentes, pero Ceballos, del que muchos han olvidado que era uno de los mejores jugadores del mundo a su edad cuando lideraba a la selección española por el Europeo Sub-21, tiene la calidad suficiente para echarse el peso futbolístico del Real Madrid sobre sus espaldas. Y tanto que lo ha hecho.

Ceballos ha sido capaz de convertirse en un intocable. Ante el Manchester City jugará su partido número 29 este curso, dos más de lo que participó el curso pasado. Por no hablar que a estas alturas ya suma 1.335 minutos. El español se ha convertido en un intocable en los partidos grandes para Ancelotti. En su figura, el italiano encuentra el fútbol, pero también el trabajo y el sacrificio incondicional. Un futbolista capital.

Ceballos llama a España

Su rendimiento le lleva a llamar con fuerza a la puerta de Luis de la Fuente. Un seleccionador que le conoce a la perfección y que no le convoca desde el pasado 28 de marzo de 2023, tras la derrota de la selección española contra Escocia. Muchas cosas han pasado en este tiempo, pero ahora mismo, por fútbol, se ha ganado el derecho a volver a defender a España.