Carvajal pide cambios en el VAR: «El fuera de juego semiautomático es más objetivo y fiable»

Dani Carvajal se mojó sobre la jugada más polémica del Clásico, el gol anulado a Asensio. El lateral de la selección española se mostró en una comparecencia en Las Rozas y fue preguntado por una acción que podría haber supuesto el triunfo para el Madrid y, sin embargo, el encuentro acabó en victoria para el Barcelona. El futbolista dejó claro que no quieren «poner en duda el sistema» arbitral ni el VAR.

«Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a hacerlo lo mejor posible. No vamos a entrar en que por poco es fuera de juego o no. Si el otro día se consideró que era fuera de juego es porque era así y tenemos que acatar la decisión. No vamos a dudar del sistema en ningún momento», dijo Carvajal. Sin embargo, el defensa opta por el innovador sistema del fuera de juego semiautomático puesto que lo ve más «objetivo y fiable» que las líneas trazadas desde el VAR.

«Parece un sistema mucho más fiable. Parece más objetivo y por lo menos un poco más rápido. Aunque sea por 2 centímetros es fuera de juego y parece más fiable. Todo lo que sea tecnología para mejorar la toma de decisiones, fluidez en el juego y que todo sea más objetivo, pues bienvenido sea», afirmó el jugador. A su vez, dio su versión sobre el encontronazo que tuvo con el tercer portero del Barcelona, Arnau Tenas, asegurando que sólo fueron «roces».

Además, también habló del agarrón sin sentido que Gavi propinó a Ceballos: «No son más que roces de partidos de alta tensión entre dos rivales con largo historial de ser partidos intensos. Una vez aquí defendemos la misma camiseta, vamos todos en el mismo barco y estamos pensando en Noruega, para superarles», sentenció Carvajal. El futbolista dejó claro que durante la concentración con España lo que prima es el compañerismo entre jugadores de Madrid y Barça.