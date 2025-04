Cafú: «Sería un orgullo que Ancelotti lograra el sexto Mundial de Brasil»

El tiempo avanza más lento cuando se trata de Marcos Evangelista de Moraes, Cafú, (Sao Paulo, 1970). A punto de cumplir 55 años, el brasileño mantiene una planta imponente presidida por su sonrisa perenne. Es uno de los deportistas más buscados de la pléyade de atletas que se han dado cita en Madrid para la gala de los Premios Laureus, que equivalen a ‘los Oscars’ del deporte.

‘Capitán Cafú’, como el mismo se autodenomina, exprime el reloj para dedicar tiempo a la actualidad deportiva. Se sienta con OKDIARIO en el corazón del Palacio de Cibeles de Madrid. Es una voz más que autorizada para hablar de fútbol en general y el brasileño en particular. Vestido de corto fue campeón de todo con el Sao Paulo. Paulista, Brasileiro y hasta la Intercontinental. Conquistó el último título europeo del Zaragoza (Recopa) y tocó el cielo en tres ocasiones.

Una en el Viejo Continente con la Champions de 2007 en el Milan y las otras el global, después de ganar dos Mundiales con Brasil. De hecho, Cafú es el último jugador que ha alzado el Mundial con una selección que busca reinventarse para bordar la sexta estrella a su escudo. Parte primordial de esa transformación pasa por encontrar inquilino para el banquillo y Carlo Ancelotti es a quien apunta la rumorología. «Primero tenemos que ver quien será el técnico», inicia Cafú hasta que la risa le obliga a detenerse a coger aire para poder continuar.

«Todavía no hemos decidido si será Ancelotti u otro entrenador. Brasil necesita definirlo porque Brasil es el único país que ha sido cinco veces campeón del mundo, el único que tiene cinco estrellas y esa indefinición crea una expectativa muy alta, tanto para Ancelotti como para los propios jugadores. La capacidad y la calidad de Ancelotti es indiscutible. Es un entrenador que gana allá donde va. Lo demostró tanto en el Milán como en el Real Madrid. Si viene a la selección brasileña será bienvenido y lo recibiremos con los brazos abiertos», añade el que fuera capitán de la selección brasileña.

Hay que recordar que Carlo Ancelotti tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, por lo que tendría una temporada más acordada con el Real Madrid, pero Brasil le quiere cuanto antes y Cafú ejerce como embajador en la sombra. «Sería un orgullo que Ancelotti ganara el sexto Mundial con un equipo como el brasileño que es el que más ha ganado. También lo sería para él como entrenador. Creo que unir a las dos grandes potencias, tanto a nivel de entrenador como de selección, sería un motivo de orgullo para todos», detalla el ex futbolista durante su conversación con este periódico.

Cafú también se pronunció sobre la temporada de sus compatriotas Vinicius y Rodrygo. El primero arrastra críticas constantes, mientras que el segundo una sequía de apenas un gol en los últimos 21 encuentros. «Son jugadores que llevan mucho tiempo manteniendo la consistencia y jugando a un alto nivel. Es normal que a veces se sientan un poco deprimidos y el rendimiento baje un poco, pero son muy importantes para el esquema del Real Madrid. Piezas fundamentales en el esquema táctico de Ancelotti. Es normal que a Vinicius no le gustara no ganar el Balón de Oro. Era lo que quería. Él todavía lo puede ganar. Ahora se trata de seguir manteniendo la regularidad».

Cafú posee un amplio argumentario a la hora de reflexionar sobre el fútbol. Su trayectoria por Sao Paulo, Zaragoza, Roma y Milan le avalan. La lista de ciudades estuvo cerca de contar con la capital española, pero el equipo brasileño se cerró en banda durante mediados de los noventa y finalmente fue Claudemir Vítor, compañero de Cafú en aquella época, quien se subiera al vuelo de Sao Paulo rumbo a Madrid. Fichaje frustrante, por cierto, únicamente disputó tres partidos con la camiseta blanco.

«No fiché por el Real Madrid porque en el momento que ellos llamaron el Sao Paulo no me soltó. Nos clasificamos para el Mundial de Clubes y el club no se rindió. Luego mandaron a Vitor al Real Madrid y existió la posibilidad de que yo fuera al Real Madrid y Vitor volviera al São Paulo. Pero nos volvimos a clasificar para el Mundial de Clubes y al final no me liberaron. Habría sido un honor y un placer haber ido a jugar al Real Madrid en esa época», se sincera Cafú.