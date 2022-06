En busca de la 'fórmula Jovic'.

El Real Madrid quiere agilizar la operación salida y el primer futbolista en salir esperan que sea Luka Jovic. La voluntad de las dos partes es emprender un nuevo rumbo por separado y la Fiorentina se presenta como la opción más clara para el futuro del delantero. Los dos clubes están destinados a entenderse, pero queda encontrar la fórmula que cerrará la operación. Su salario de 4,5 millones es el gran problema, puesto que los italianos quieren que los blancos se hagan cargo de parte de él, mientras que el conjunto blanco se niegan y prefiere un traspaso.

Jovic quiere dejar el club. Ya lo intentó en enero, pero Ancelotti frenó su marcha. Sin embargo, no ha dispuesto de los minutos suficientes, lo que le ha llevado a tomar la firme decisión de salir del Bernabéu este verano. Tres temporadas después de que llegase como una de las grandes promesas del fútbol europeo, el final del balcánico en el club está más que claro.

La prioridad del futbolista no es otra que la de jugar y en el Madrid no parece que vaya a cambiar su situación. No lo hizo con Zidane, ni tampoco con Ancelotti. Con varios meses aún hasta la disputa del Mundial, cuenta con tiempo para hacerse con un hueco en su selección –donde su presencia corre riesgo ante la presencia de Mitrovic, delantero del Fulham– si consigue rendir a un buen nivel en su nuevo club. Por ese motivo, quedarse en la capital española no es una opción.

Entre los dos equipos, la voluntad también es mutua. Lo único que falta es que Madrid y Fiorentina se entiendan. Lo malo, su alto salario. El jugador percibe cerca de 4,5 millones netos por temporada, algo que desde Florencia no pueden asumir. Por ello, prefieren una cesión y que los madridistas se hagan cargo de una parte de la ficha. Es ahí donde las posturas no se encuentran, puesto que en Valdebebas quieren desprenderse de él totalmente.

En el club blanco su salida es una de las prioridades del mercado. Después de la marcha de los jugadores que acababan contrato –Isco, Marcelo y Bale– llega el turno de encontrar acomodo fuera a los futbolistas con los que no se cuenta. Y entre ellos figura el nombre del ariete. Jovic esta temporada ha llegado a estar por detrás de Mariano e incluso de Bale en la rotación con Benzema, pero aún así tiene un buen cartel en equipos de nivel medio-alto.

Por su parte, la Fiorentina, después de quedarse en el pasado mercado invernal sin su estrella Vlahovic, que se marchó a la Juventus, quiere rearmar su ataque con un futbolista que en Alemania consiguió hacer 27 goles en su mejor campaña. Las relaciones entre el club viola y el conjunto blanco son fluidas, debido a que Odriozola ha estado cedido en esta 21-22 en el club florentino, algo que favorece que la operación se cierre con éxito.