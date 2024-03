Brahim protagoniza el tráiler de la nueva película de los Cazafantasmas junto a Iniesta y Koke

Brahim Díaz está en boca de todos en los últimos días después de tomar la decisión de no ir con la selección española y jugar con Marruecos, y ahora ha aparecido en el trailer la película ‘Cazafantasmas: Imperio helado’ junto a Koke Resurrección y Andrés Iniesta. En este vídeo se aprecia perfectamente que la mayor preocupación de los futbolistas del Real Madrid y Atlético ahora mismo no es ni la selección ni el partido de Champions contra el Inter sino rescatar a Iniesta.

Los dos jugadores se enfrentan a una escalofriante amenaza. Brahim y Koke se adentran en un edificio abandonado donde se encuentran a una leyenda del fútbol español, el hombre que hizo feliz a todo un país con aquel gol en la final del Mundial de Sudáfrica, Andrés Iniesta. El ex del Barcelona, actualmente en el Emirates Club de la UAE Pro League de los Emiratos Árabes Unidos, aparece cautivo dentro de un enorme bloque de hielo.

Nada más verlo, Brahim y Koke se ponen manos a la obra para derretir el hielo y poder salvar a su amigo cuanto antes y enfrentarse todos juntos a la amenaza. Sony Pictures ha querido promocionar la película ‘Cazafantasmas: Imperio helado’, que llegará a los cines españoles el próximo 22 de marzo, de esta manera tan divertida utilizando a dos jugadores bastante conocidos por el público como son Brahim Díaz y Koke Resurrección, futbolistas de Real Madrid y Atlético respectivamente.

Esta película se corresponde con la quinta entrega de la famosa saga de los Cazafantasmas que apareció en los cines en 1984. Desde entonces, la productora ha creado cuatro películas más, contando la que sale el próximo 22 de marzo. En esta ocasión veremos a Bill Murray y al resto del equipo original ceder el testigo a la nueva generación, donde ambos grupos se entrelazan en un solo lugar mientras los novatos aprenden la profesión de Cazafantasmas y entre todos intentan salvar el mundo.

De la Fuente y la decisión de Brahim

Luis de la Fuente, seleccionador español, acudió el pasado lunes a un acto organizado por la Agencia EFE donde habló sobre la decisión de Brahim Díaz de no jugar con España y hacerlo con Marruecos: «No hay nada más importante que hacer algo con libertad, convencido de que quieres hacerlo y con sentido de pertenencia. Eso te saca fuerzas de donde igual no las tienes. Poner condiciones o exigencias no es un buen punto de partida», afirmó.

«Respeto su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. Hay tres máximas para ser un jugador seleccionable: que pueda jugar, que quiera hacerlo y que el seleccionador le seleccione; pero la más importante es querer sin exigencias ni condiciones. Hay que tener igualdad de derechos y obligaciones que con el resto. Con ese punto de partida me encontraréis siempre», dijo.

«No he hablado con él. Yo convoco o no, y la gente luego hace lo que tiene que hacer. Brahim ha estado conmigo, seguramente soy el que más le ha seleccionado. Dos Europeos sub-19, sub-21 y absoluta… le tengo mucho aprecio, pero cada uno es libre de tomar las decisiones que tome», concluyó el seleccionador español sobre la decisión de Brahim.