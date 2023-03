Al Real Madrid le toca levantarse, sacudirse el polvo y seguir el camino. No le queda otra. La derrota contra el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey fue un palo. Los blancos tenían la oportunidad de dejar tocado a los de Xavi, pero un gol en propia puerta y la incapacidad de convertir el aplastante dominio en ocasiones, llevó a los de Ancelotti a caer por 0-1. Ahora, viajan a Sevilla para medirse a un Betis tocado en lo físico, ya que no podrá contar con Canales y Fekir, y que tiene un ojo en el duelo contra el Manchester United de Europa League que se celebrará el próximo jueves.

Ancelotti y sus hombres están seguros de que siguen la senda correcta. A pesar de la derrota ante el Barcelona, en Valdebebas están convencidos de que tendrán opciones de seguir peleando por las tres competiciones. Para ello, tienen que remontar en el Camp Nou y no cometer más errores en la Liga. El pinchazo ante el Atlético de la última jornada se hizo menos malo con la derrota de los azulgranas en Almería. En estos momentos, la diferencia es de siete puntos, pero cuando el balón eche a rodar por el Villamarín los catalanes ya se habrán medido al Valencia.

Para este duelo, Ancelotti tiene dudas en el centro del campo. El italiano podría apostar por primera vez por un doble pivote formado por Tchouaméni y Camavinga o mantener la idea de un hombre de contención con dos interiores creando. Arriba, por el costado derecho, formará Rodrygo, mientras que el resto del equipo será el esperado.

Además, hay que recordar que el conjunto madridista se plantará en el Benito Villamarín sin Luka Modric, que deberá cumplir sanción tras ver la quinta amarilla ante los rojiblancos y que se une a los lesionados David Alaba, Ferland Mendy y Andriy Lunin, que sufre una gastroenteritis.

Un Betis crecido

Enfrente, el Betis busca una cuarta victoria consecutiva que le permitiría afianzarse en la quinta plaza y mirar hacia la Champions. Con 40 puntos, maneja seis sobre el sexto y el séptimo -el Rayo Vallecano y el Villarreal- y se encuentra a sólo dos del Atlético, que ostenta el cuarto puesto, el último de acceso a la máxima competición continental.

El Almería (2-3), el Valladolid (2-1) y el Elche (2-3), en un polémico duelo en el Martínez Valero, han sido las últimas víctimas de los verdiblancos, que ahora se enfrentan, según Manuel Pellegrini, «al rival más difícil de la Liga».

«El Real Madrid va siempre a por todas, no es problema que haya perdido algún partido o no haya hecho algún gol. Es un equipo que sale siempre a ganar en todos lados, que tiene individualidades muy importantes y que juega muy bien al fútbol», advirtió el preparador chileno, que vuelve a encontrarse con su ex equipo.

Otro ex madridista, Sergio Canales, se perderá la cita por una lesión en los isquiotibiales, igual que el francés Nabil Fekir, operado esta semana de su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.