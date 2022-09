A poco más de 24 horas para que vuelva a rodar el balón en el Santiago Bernabéu, un auténtico ejército de trabajadores se afana para tener todo listo para el partido frente al Real Betis. Por eso, un día más, nuestro experto en el seguimiento de las obras de remodelación del Santiago Bernabéu, Eduardo Bañón del canal de Youtube Fanáticos Real Madrid, se acerca al estadio para contarnos de primera mano cuáles son los últimos movimientos que se están produciendo en esta carrera contra reloj que se está produciendo en el estadio del Real Madrid.

Atrás quedan los calurosos meses de verano en los que hemos estado siguiendo las obras. Tras la celebración de la Champions League que se realizó en el estadio daba comienzo una ventana de tiempo en la que la obra no debería convivir con las interrupciones que provocaban la disputa de partidos. Por aquel entonces ya sabíamos que el Real Madrid, al igual que la temporada pasada, solicitaría disputar sus tres primeras jornadas ligueras como visitante. Tras algo más de 3 meses con un ritmo frenético, en los que el estadio ha sufrido una importante transformación y se han logrado grandes avances, el día de retomar la actividad futbolera ha llegado, nos encontramos a tan solo 24 horas de que el público madridista vuelva a poblar las gradas del Santiago Bernabéu y en Diario Madridista hemos tenido acceso a imágenes exclusivas para ver en que estado se encuentran zonas del estadio que no estamos habituados a ver.

Grandes avances

Sorprende ver los grandes avances que se están produciendo de un día para otro, legiones de obreros trabajan en varios turnos para conseguir llegar a tiempo al sábado. No me cabe duda de que lo terminarán consiguiendo. En los vestuarios ya se han instalado las taquillas de los jugadores y se trabaja para colocar los puntos de luz. La sala de prensa va tomando cuerpo y durante el día de hoy se terminarán de instalar los asientos para los periodistas una vez ya tenemos todos los paneles para mejorar la acústica de la sala colocados. Otra zona clave es el palco de honor que avanza a muy buen ritmo. Parecía que el 3 de Septiembre no iba a llegar nunca pero en un abrir y cerrar de ojos los meses de verano han pasado a la historia, mañana vuelve a casa el campeón de Liga y Champions y cabe ninguna duda de que será con el estadio totalmente listo.