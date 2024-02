El Bernabéu recibió a Sergio Ramos con una ovación a la altura de su leyenda

El estadio Santiago Bernabéu recibió a Sergio Ramos como se merece un jugador que es leyenda del Real Madrid. En el momento en el que el nombre del central del Sevilla sonó por la megafonía del coliseo madridista, los presentes en Chamartín no dudaron en aplaudir su nombre. Además también se le cantó desde el fondo sur la clásica canción del minuto 93.

Sergio Ramos regresó al estadio Santiago Bernabéu 1.456 días después. La última vez que pisó el verde del coliseo madridista vestido de corto fue el 1 de marzo de 2020 en un Clásico. Luego, aunque regresó con el PSG en los octavos de final de la Champions de 2022, no pudo jugar por estar lesionado y vio el encuentro desde la grada.

Sergio Ramos sólo ha jugado una vez como rival del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Fue el 22 de diciembre de 2004 como jugador del Sevilla. El camero jugó aquel encuentro como lateral derecho y los hispalenses ganaron 0-1 gracias a un gol de Baptista.

Nunca más ha jugado como rival en el coliseo madridista del Real Madrid, ya que al término de esa temporada los blancos se hicieron con su fichaje. Además, a lo largo de su carrera, se ha medido en tres ocasiones a los blancos y nunca ha perdido. Dos empates, uno de ellos gracias a un gol suyo, y una victoria en el Santiago Bernabéu. Veremos quién termina sonriendo a la cuarta.

La última vez de Sergio Ramos en el Bernabéu

Sergio Ramos se fue del Real Madrid rumbo a París en el verano de 2021, pero no juega un partido en el estadio Santiago Bernabéu desde el 1 de marzo de 2020, cuando los blancos ganaron 2-0 al Barcelona. Después, llegó la pandemia del coronavirus y no volvería a pisar Chamartín, ya que los madridistas jugaron sus partidos en el estadio Alfredo di Stéfano. En la temporada en la que se fue al PSG se midió a sus ex en octavos de final, pero estuvo lesionado tanto en la ida como en la vuelta, por lo que no jugó.

Tal y como le define el Real Madrid en su página web, Sergio Ramos es leyenda del club blanco. La entidad madridista le recuerda como héroe de la Décima con su inolvidable gol en Lisboa en el minuto 93. Además, destaca que fue el capitán que levantó la Undécima, la Duodécima y la Decimotercera Champions. Cuatro Copas de Europa que presiden un palmarés espectacular compuesto por 22 títulos, en el que también están cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.